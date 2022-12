Vorverkauf für Abos von „Kultur am See“ in Bad Waldsee für 2023 ist gut gestartet

Die Kleinkunstreihe „Kultur am See“ startet im Januar mit fünf Veranstaltungen aus Kabarett, Comedy und Musik ins erste Halbjahresprogramm 2023. Gastspiele im Haus am Stadtsee geben unter anderem Bidla Buh und die Münchner Lach- und Schießgesellschaft.

Der Vorverkauf für Abos, die nach Corona wieder angeboten werden, ist nach Angaben der Tourist-Information erfreulich gut angelaufen. Der städtische Veranstaltungsleiter Marc Fischer hofft nun ab 13. Dezember auch bei Einzeltickets auf große Nachfrage, weil sie sich als Weihnachtsgeschenke anbieten.

Die Musiker Hans Torge Bollert, Olaf Klindtwort und Jan-Frederick Behrend von Bidla Buh schütten regelmäßig ein wahres Füllhorn verrückt-verdrehter Ideen über dem Publikum aus, das sich bei ihren Auftritten königlich amüsiert. (Foto: Bidla Buh)

Während Corona gab es kaum Kulturveranstaltungen

Kultur hat in der Pandemie überall gelitten. Die meisten Auftritte wurden abgesagt und als sich die Theaterhäuser wieder öffneten, war das kulturentwöhnte Publikum nicht so schnell wieder zur Stelle, wie man sich das erhoffte. Selbst renommierte Künstlerinnen und Künstler traten mitunter vor halbleeren Rängen auf. Auch bei „Kultur am See“ in Bad Waldsee gab es in den letzten zwei Jahren Gastspiele, die mehr Zuschauende hätten vertragen können im Saal.

Aber vielleicht ist dieses lange Corona-Tal langsam durchschritten, denn der Zuspruch auf Abos für das neue Halbjahresprogramm ist nach Angaben Fischers „sehr gut“. Man sei „positiv überrascht, wie gut der Vorverkauf läuft“. In Kooperation mit dem rührigen Kulturverein Spektrum K sei es wieder gelungen, überregional bekannte Künstlerinnen und Künstler für einen Auftritt in der Kurstadt zu gewinnen.

Münchner Lach- und Schießgesellschaft kommt nach Waldsee

Stellvertretend nennt Fischer die Hamburger Musiker von Bidla Buh und die renommierte Münchner Lach- und Schießgesellschaft. „Bei Kultur am See stimmt eben einfach die Mischung: ein tolles Programm, ein schönes Ambiente im Haus am Stadtsee und engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter – das alles zusammen sind Garanten für ansprechende Kulturabende“, weiß Fischer. Und deshalb ist er guter Dinge, dass sich der Saal bald wieder vollständig füllen wird bei „Kultur am See“.

Und so sieht das erste Halbjahresprogramm aus: Den Auftakt macht am 14. Januar die Musik- und Comedy-Truppe Bidla Buh mit ihrem Programm „Mehr geht nicht! Die große Welttournee“. Hans Torge Bollert, Olaf Klindtwort und Jan-Frederick Behrend bieten Musik-Comedy der schrägen Art: Sie blasen auf Gartenschläuchen und Bierflaschen, parodieren Stars der Musikszene und vermählen Almjodler mit spanischen Kastagnetten- und Flamenco-Klängen. Laut Veranstalter steht hier alles auf dem Kopf.

Uli Boettchers leichte Reizbarkeit

Weiter geht’s am 28. Januar mit dem Auftritt von Uli Boettcher, der sein Programm „Auszeit“ zeigt. Der Kabarettist und Schauspieler hat sich zuletzt immer wieder eine solche genommen und sich dabei neu kennengelernt. Die Frage ist, ob das auch für andere aufgeht? Wird Boettchers leichte Reizbarkeit künftig als reizend wahrgenommen? Seine schnelle Erregbarkeit als erregend? Ein spannender Abend kündigt sich an.

Die bekannte Münchner Lach- und Schießgesellschaft gibt am 4. März ein Gastspiel in der Kurstadt mit ihrem Programm „Aufgestaut“. Christl Sittenauer, Sebastian Fritz und Frank Klötgen begeben sich als neues Trio auf eine Reise. Doch nun sitzen sie schon seit Tagen in diesem Bus. In diesem Stau. Ohne Netz. Es geht gar nichts mehr. Die ersten Autos wurden bereits von ihren Fahrern aufgegeben. Hier staut sich wohl so einiges auf.

„Falsche Wimpern - Echte Musik“

Am 25. März kommt der Kabarettist Wolfgang Krebs nach Bad Waldsee. In seinem Programm „Vergelt's Gott“ schlüpft er erneut virtuos in die Erscheinungsbilder und Stimmbänder aktueller Politiker und Zeitgenossen – und zwar in fliegendem Wechsel und mit wechselnden Fliegen. Stoiber, Seehofer, Aiwanger, Söder und Co. hoffen zusammen mit dem Publikum auf ein gerechtes und angemessenes „Vergelt’s Gott!“.

Am 22. April kündigt sich mit der Gruppe „Zucchini Sistaz“ Musik-Comedy an. Die Musikerinnen Tina 'La' Werzinger, Jule Balandat und Schnittchen Schnittker beweisen mit ihrem Programm „Falsche Wimpern - Echte Musik“, dass sie zu dritt eine ganze Big Band auf die Beine stellen können, wenn sie erst einmal eine Bühne betreten haben.