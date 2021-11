Vorübergehend keine PCR-Tests in Waldseer Stadthalle mehr möglich

Vorübergehend sind ab Mittwoch, 1. Dezember, in der Stadthalle Bad Waldsee keine PCR-Testungen mehr möglich. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit.

Wer einen PCR-Test machen lassen möchte, hat folgende Möglichkeiten: Im ehemaligen Krankenhaus 14-Nothelfer werden PCR-Tests sowie Schnelltests durchgeführt. Dazu ist eine vorherige Terminbuchung unter www.coronatest-rv.de nötig.

Auch die Becker’sche Apotheke in Bad Waldseer bietet, ebenfalls mit Vorabbuchung, die Möglichkeit von Schnelltests sowie PCR-Tests und Express-PCR-Tests an.

Die Stadt teilt darüber hinaus mit, dass in den nächsten Tagen die Umstellung auf Online-Buchung in der Stadthalle erfolgt. Dann sind die Termine nur noch online über www.coronatest-rv.de buchbar.

Stadtverwaltung bittet um respektvollen Umgang

Die Verwaltung erinnert zudem daran, dass beim Anstehen die AHA-Regeln einzuhalten sind. Auch bittet die Stadtverwaltung sowie die Firma GnW um einen respektvollen Umgang untereinander, auch den Mitarbeitern gegenüber. Die Mitarbeiter der Firma GnW bemühen sich laut Mitteilung nach allen Kräften dem derzeitigen großen Ansturm gerecht zu werden.

In diesem Zusammenhang möchte die Stadt darauf hinweisen, dass die Firma GnW dringend Mitarbeiter für die Teststraße in der Bad Waldseer Stadthalle sucht. Interessenten können sich per E-Mail an Bewerbung@coronatest-rv.de melden.