Vortrag zum naturnahen Garten am 7. August in Gaisbeuren

Der Obst-und Gartenbauverein Reute-Gaisbeuren bietet in Kooperation mit dem Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben, am Freitag, 7. August, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren einen Vortrag zum Thema naturnaher Garten an. Das teilt der Verein mit.

Ausgehend von der Frage „Warum wir naturnahe Gärten brauchen“, erläutere Anna-Lena Riegger vom Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf in ihrem Streifzug durch den Garten die verschiedenen Aspekte. Dabei werde Umweltschutz im Garten ebenso ein Thema wie geeignete Pflanzenarten oder die Schaffung von Lebensräumen sein. In ihre Präsentation wolle sie, die komplexen Zusammenhänge vermitteln und innerhalb kurzer Zeit viele praktische Informationen weitergeben.

Der Eintritt beträgt fünf Euro. Anmeldungen werden erbeten unter www.ernaehrung-oberschwaben.de oder Telefon 07524 / 97486435 oder 07524 / 6747. Mund- und Nasenschutz sollte mitgebracht werden.