Vortrag zeigt „Im Land der Katharer“

Die Kurseelsorge Bad Waldsee bietet am Dienstag, 21. August, 19.30 Uhr, in der Säulenhalle der Hofgartenklinik einen Vortrag über eine Fahrradreise durch das Languedoc auf den Spuren der Katharer an.

Der Vortrag gewährt einen Einblick in das Leben, den Glauben und die Welt der Katharer, die sich selbst „Freunde Gottes“ nannten. Es werden Bilder einer wunderbaren Landschaft im Süden Frankreichs gezeigt, heißt es in der Ankündigung. In diesem Vortrag erfahren die Besucher, wie es zu einem Kreuzzug auf europäischen Boden kam und warum die Inquisition eingeführt wurde. Sie besuchen die legendäre Festung Montsegur und die Mittelalterstadt Carcassone. Dietmar und Christine Hermanutz waren mit ihren Rädern mehrere Wochen im Languedoc unterwegs und haben beeindruckende Bilder mitgebracht. Der Eintritt ist zu der Veranstaltung frei. Foto: Hermanutz