Vortrag über Kirche und Homosexualität

In die Debatte über die kirchliche Einordnung von Homosexualität ist Bewegung gekommen. Insbesondere die im Jahr 2021 gestartete Aktion „#OutInChurch“, in der 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche ihre Homosexualität öffentlich machten, haben eine starke öffentliche Resonanz entfaltet.

Der ökumenische Ausschuss der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde Bad Waldsee will sich im Rahmen eines Abendvortrags mit anschließender Diskussion für die interessierte Öffentlichkeit mit diesem Thema ausführlich auseinandersetzen. Dazu konnte der Seelsorger im Ruhestand, Gregor Schorberger, aus dem Bistum Limburg als Referent gewonnen werden. Er wird das Thema unter den Aspekten heutiger naturwissenschaftlicher, neuer exegetisch bibelwissenschaftlicher Erkenntnisse sowie aus persönlichen Erfahrungen beleuchten. Termin ist am Donnerstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr im großen Saal des katholischen Gemeindehaus in Bad Waldsee.