Vortrag: Hass und Hetze in sozialen Netzwerken

Wie verhält man sich bei Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken? Was kann man dagegen tun? In einem Vortrag am Montag, 26. November, von 19 bis 20.30 Uhr beim Verein Tavir, Gartenstraße 33, in Ravensburg werden grundlegende Informationen vermittelt und Möglichkeiten zum aktiven Umgang vermittelt. Die Zielgruppe sind Haupt- und Ehrenamtliche aus der kommunalen, verbandlichen und offenen Jugendarbeit.

In den sozialen Medien ist laut Mitteilung die Gefahr durch Extremismus, Populismus und Aufrufe zu Gewalt und Hass seitens verschiedener Gruppierungen gerade für junge Erwachsene und Jugendliche nicht immer klar erkennbar. Der Vortrag zum Thema „da.gegen.rede!“ vermittele grundlegende Informationen zum Thema Hate Speech, skizziere Strategien radikaler Akteure und thematisiere Möglichkeiten zum aktiven Umgang mit Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken. Er findet in Kooperation mit dem Ortsverband Ravensburg der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft statt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen werden online bis zum 19. November unter www.jukinet.de entgegen genommen.