Vortrag: Aufhören oder Weitermachen?

Am kommenden Dienstag, 19. Februar, von 17 bis 19 Uhr bietet die Stadt Bad Waldsee in Zusammenarbeit mit dem Interkulturellen Ehrenamtsbüro Ravensburg im Gemeinschaftsraum der Unterkunft Steinstraße 15 einen Fachvortrag für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit an. Der Titel lautet „Weitermachen? Wofür werden Ehrenamtliche gerade jetzt gebraucht?“ Referentin ist Corinna Waffender, Trainerin für interkulturelle Kompetenz und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Nach dem Vortrag ist laut der Ankündigung ein Austausch geplant.

Nach jahrelangem ehrenamtlichem Engagement für geflüchtete Menschen empfinden viele Helfer das Gefühl von Frust und Stress. Denn nach den ersten Erfolgen, die sich zunächst einstellten, befinden sich viele Geflüchtete heute in anderen Lebenssituationen, die alle Beteiligte vor neue Herausforderungen stellen und das Helfen oft erschweren.

Nicht zu unterschätzen ist auch, dass die ehrenamtliche Arbeit mit geflüchteten Menschen bei aller Freude auch belastend ist, die Zeit zur Erholung und zum Ausgleich fehlt. In ihrem Vortrag beleuchtet Corinna Waffender die Frage, die sich viele stellen: Aufhören oder Weitermachen?