Vortrag am 5. April zum Kriegsende in Reute und Gaisbeuren

Der Einmarsch französischer Truppen am 24. April 1945 hatte die zwölfjährige Herrschaft der Nationalsozialisten auch in den Orten Reute und Gaisbeuren beendet. Auf dem Friedhof in Reute erinnern noch heute 25 Gedenksteine an die Beschlagnahmung großer Teile des Klosters und an die Zeit, in der die Gebäude als „Aussiedlungslager Nr. 2“ von den Nazis besetzt waren. Zur Gesamtthematik referiert Alfred Weißhaupt am Dienstag, 5. April, ab 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus Reute. Zur Sprache kommen auch die Erzählungen einiger Frauen aus Reute und Gaisbeuren, die sich auch Jahre später nur mit Grauen an die damalige Zeit erinnern. Der Eintritt zum Vortragsabend ist kostenlos.