Vortrag über sicheres Online-Banking

Der Stadtseniorenrat Bad Waldsee veranstaltet am Donnerstag, 22. November, um 14 Uhr in den Räumen der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, Grabenmühle, einen Vortrag zum Thema „Bei Online-Geschäften und Online-Banking auf der sicheren Seite sein“. Zu diesem Vortrag ist die Teilnehmerzahl aufgrund der Räumlichkeiten begrenzt. Deshalb wird um Anmeldung bei Helmut G. Brecht unter Telefon 7231 oder per E-Mail an helmut.brecht@icloud.com gebeten. Sollten die Anmeldungen die Teilnehmerzahl überschreiten, ist eine weitere Veranstaltung vorgesehen. Am Dienstag, 4. Dezember, bietet der Stadtseniorenrat im Wohnpark am Schloss, Steinacher Straße 70, in Bad Waldsee eine Veranstaltung zum Thema „Betrügereien im Alltag“ statt. Referent ist Uwe Müller vom Polizeipräsidium Konstanz, Referat Prävention.