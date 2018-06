Vortrag über Lust und Last des Älterwerdens

Einen Vortrag zum Thema „Ich will keine 20 mehr sein!? Die Lust und Last des Älterwerdens“, hält Beate Weingardt am Dienstag, 19. Juni, im Waldseer Wohnpark am Schloss. Beginn ist um 15 Uhr im Festsaal.

Wie die St. Elisabeth-Stiftung mitteilt, referiert die Diplom-Psychologin und promovierte Theologin an diesem Nachmittag auf Einladung der Sozialstation Gute Beth über die vielen Facetten des Älterwerdens. Bekanntlich würden alle Erwachsenen immer jung bleiben wollen oder zumindest jung aussehen. Und deshalb bereite der Alterungsprozess Sorgen, der mit dem Nachlassen der eigenen Kräfte einhergehe. Beate Weingardt zeigt in ihrem Vortrag auf, was sich im eigenen Körper verändert, wenn man älter wird. Sie zeige den Senioren aber auch Perspektiven auf, die sich ihnen im Alltag trotz einiger Einschränkungen bieten würden – vorausgesetzt, sie würden als solche wahrgenommen. Die Tübingerin war früher im Pfarrdienst der evangelischen Landeskirche von Württemberg tätig. Heute ist sie selbständig tätig als Referentin in der Erwachsenenbildung sowie als Autorin und psychologische Beraterin. Der Eintritt zu diesem Vortrag ist kostenlos.