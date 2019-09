Vorträge und Kurse der Familienbildung in Bad Waldsee

Es gibt noch freie Plätze in mehreren Kursen der Familienbildung. In Gaisbeuren wird in gemischten Gruppen Wirbelsäulengymnastik im Dorfgemeinschaftshaus gemacht. Es gibt zehn Termine ab Donnerstag, 12. September. Der Kurs findet jeweils von 9 bis 10 Uhr statt und 30 Euro. Anmeldung und Auskunft bei Christel Sugg unter der Telefonnummer 07524 / 8704. Der Einstieg in den laufenden Kurs ist möglich, eine Abrechnung erfolgt anteilig.

Wer sagt, dass Yoga nur etwas für Erwachsene ist? Gerade Kindern und Jugendlichen macht Yoga laut Pressemitteilung besonders viel Spaß. Schulstress, mediale Reizüberflutung und Bewegungsmangel – nur einige Gründe, die Kinder heutzutage aus dem Gleichgewicht bringen. Yoga bietet einen guten Ausgleich. Einsteiger-Kurse beginnen am Montag, 7. Oktober 2019 (2 Termine) und kosten 15 Euro. Fortgeschrittene treffen sich ab Montag, 21. Oktober 2019 (3 Termine). Der Kostenbeitrag beträgt 22 Euro. Beide Kurse finden jeweils von 17 bis 18 Uhr statt.

Yoga-Kurse für Erwachsene werden ebenfalls angeboten. An vier Abenden werden die Yoga-Basics gelehrt. Hierzu zählen in erster Liniedie verschiedenen Positionen sowie Atem- und Mediationstechniken. Diese können als Grundlage für die eigene Praxis dienen. Kursbeginn ist ab Montag, 7. Oktober 2019 (5 Termine), von 19 bis 20.30 Uhr. Der Kostenbeitragbeträgt 60 Euro. Bitte zu allen Angeboten bequeme Kleidung, Decke und Matte mitbringen. Die drei Kurse finden unter der Leitung von Monika Kolb im Gemeindehaus, Klosterhof 1, statt. Eine Anmeldung ist unter www.familienbildung-bw.de/kurse möglich, weitere Auskunft erteilt Dagmar Soherr unter der Telefonnummer 07524 / 912734.

Am Freitag, 11. Oktober gibt es von 14 bis 17 Uhr in der Küche der Durlesbachschule in Reute einen Backworkshop, bei dem Finger-Partyfood für Teenies ab 13 Jahren zubereitet wird. Teilnehmer sollten Schürze, Geschirr- und Spültuch sowie einen Behälter mitbringen. Den Kurs leitet Verena Müller, Konditorin. Der Kostenbeitrag beträgt 10 inklusive Materialkosten. Anmeldung unter www.familienbildung-bw.de/kurse. Telefonische Auskunft erteilt Simone Kibler unter der Rufnummer 07524 / 49284.

Im Oktober gibt es außerdem folgende Vorträge: „Großmutters Heilmittel neu entdeckt“ - Mit Wickel und Auflagen Krankheiten erfolgreich behandeln. Es wird erklärt und gezeigt wie Wickel vorbereitet, angelegt und angewendet werden können. Treffpunkt ist die „Alte Schule“ am Dorfplatz (Friedenslinde), Bad Waldsee-Reute am Dienstag, 08. Oktober von 19.30 bis 21.00 Uhr. Der Kostenbeitrag beträgt 10 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.familienbildung-bw.de/kurse möglich. Auskunft erteilt Denise Krug unter der Telefonnummer 07524 / 4094826.

Am Dienstag, 8. Oktober gibt es einen Vortrag zum Thema Vorsorgekur mit oder ohne Kinder. Welche unterschiedlichen Kurmaßnahmen gibt es? Wie ist eine Kur aufgebaut? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Auf all diese Fragen erhalten Sie von Ulrike Weissenhorn, Sozialarbeiterin beim Diakonischen Werk in Ravensburg, Antworten.

Der Vortrag läuft von 20 bis 21.30 Uhr in der Bücherei im Evangelischen Familienzentrum Bad Waldsee. Der Eintritt ist frei, mehr Informationen unter www.familienbildung-bw.de/kurse. Eine Anmeldung bei Ulrike Weissenhorn unter der Telefonnummer 0151 / 26111916 ist erforderlich.