Die diesjährige Hauptversammlung des TC Gaisbeuren (TCG) ist vier Monate später als geplant in Gaisbeuren abgehalten worden. In seinem mit einer Präsentation begleiteten Bericht eröffnete Franz-Daniel Pfaff laut Mitteilung des Vereins, dass dies sein letzter Jahresbericht sei und er den Posten des ersten Vorsitzenden nach nunmehr fast 17 Jahren abgeben werde.

In seinem Jahresbericht ließ Pfaff die vergangenen Tennisjahre mit den Highlights Revue passieren und versäumte dabei nicht, die Veränderungen und Erneuerungen sowie neue und etablierte Events hervorzuheben. Der Vereinschef dankte den unermüdlichen „Machern“ und Unterstützern in allen Bereichen sowie den Vorstandsmitgliedern, Helfern und Mitstreitern für deren geleistete Arbeit in der Saison und der vergangenen Jahre.

Sportwart Thomas Eisele berichtete von den Verbandsspielen der Jugendlichen und Erwachsenen. Lobende und dankende Worte richtete er an Platzwart Fridel Hertkorn, der die Tennisplätze in Stand hält, und an Thomas Hörmann, der als Greenkeeper und Heimwart das Gelände und das Heim betreut.

Teamleiterin Evi Baumann gab einen Einblick in die TCG-Jugendarbeit. Sowohl der „Freundetag“ als auch das Tennisangebot im Ferienspaß sei mit Begeisterung angenommen worden. Beim Ausblick sprach Baumann die laufende Saison an und bedauerte, dass es dieses Jahr wegen der Corona-Krise keine derartigen Aktivitäten geben wird.

Danach informiert Schatzmeisterin Julia Mutter über den Finanzstatus und zeigt die positive Bilanz im wirtschaftlichen Bereich wie auch in der Entwicklung der Mitgliederzahlen des Tennisvereins auf.

Die Kassenprüferinnen Angelika Brauchle und Edelgard Dastig empfahlen den Mitgliedern, die Vorstandschaft zu entlasten. Beide verabschiedeten sich aus ihrer Tätigkeit und übergaben dieses Amt an Lothar Hanser und Florian Kramer, die beide einstimmig gewählt wurden. Der ebenfalls scheidende Vorstand Franz Daniel Pfaff bedankt sich für ihr Engagement und ihre treue Arbeit für den TC Gaisbeuren.

Die Entlastung und die anstehenden Wahlen führte die stellvertretende Ortsvorsteherin Angelika Brauchle durch. Die anwesenden Mitglieder entlasteten die Vorstandschaft einstimmig.

Besonderes gab es laut Versammlungsbericht von der Klausurtagung zu berichten. Zukunftsorientierung und Investitionen seien im Mittelpunkt der im Oktober 2019 erfolgten Tagung gestanden. Die Vorstandschaft setzte sich mit den zukünftigen Ausgaben und notwendigen Investitionen auseinander und stellte Weichen, um den positiven Finanzstatus aufrechtzuerhalten.

Im anschließenden Wahldurchgang ergaben sich folgende Besetzungen für die Posten in der Vorstandschaft: Franz-Daniel Pfaff übergab seinen Posten als erster Vorsitzender an Thomas Eisele, der seine Sportwarttätigkeit an Stefan Scheiter abgab. Julia Mutter (Schatzmeisterin) sowie Evi Baumann (Temleiterin Jugend) wurden in ihren Ämtern für ein Jahr bestätigt. Thomas Hörmann übernimmt die Tätigkeit des technischen Warts im Team mit Fridel Hertkorn und unterstützt weiterhin den neugewählten Heimwart Thomas Rettich. Melanie Ackermann überga b die Tätigkeit als Schriftführerin an Katrin Metzler. Sämtliche Wahlen erfolgten einstimmig.

Brauchle überbrachte Wünsche von Ortsvorsteher Achim Strobel, der sich beim Verein für die Arbeit bedankte. Besonderen Dank sprach sie dem scheidenden Vorstand Franz Daniel Pfaff aus, der über Jahre hinweg ein engagierter und prägender Vorstand des TC Gaisbeuren gewesen sei.