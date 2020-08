Vorstandswechsel beim Verein „Hüdde & Mehr“

Aus persönlichen Gründen hat Monika Scheeff ihr Amt als Vorsitzende des Vereines „Hüdde & Mehr Kinder und Jugend Reute-Gaisbeuren“ bei der diesjährigen Mitgliederversammlung im Juli zur Verfügung gestellt. Zur neuen Vorsitzenden wurde laut einer Pressemitteilung des Vereins Simone-Miriam Strobel einstimmig gewählt. Das Amt der Zweiten Beisitzerin übernimmt nach ebenfalls einstimmiger Wahl Lara Hofacker von den Dorfkindern.

Seit Gründung des Vereins 2009 haben unter dem Dach von „Hüdde & Mehr“ viele Arbeitskreise und engagierte Bürger eine neue Heimat gefunden, heißt es in dem Schreiben. So hätten sich der Arbeitskreis Junge Familie, das Team der Kleiderbörse, die Arbeitsgruppe, die sich um die Schulmilch an der Durlesbachschule kümmert, und der Elternbeirat der Durlesbachschule zusammengefunden. Zum Abschluss ihrer Amtstätigkeit stellte Monika Scheeff den Antrag, die Gruppe der Dorfkinder bei „Hüdde & Mehr“ aufzunehmen. Dieser wurde einstimmig angenommen.

Zum Amtsantritt übernimmt Simone-Miriam Strobel die Organisation des zweiten Dorfflohmarktes in Reute-Gaisbeuren. Am Samstag, 19. September, können von 11 bis 17 Uhr die Teilnehmer auf ihren Privatgrundstücken ihre Fundstücke feil bieten. „Hüdde & Mehr“übernimmt die Organisation und Kosten für den Druck von Werbematerial und den Lageplänen für die Besucher. Heuer werden auch WC und Verpflegungsstationen auf den Lageplänen zu finden sein, so der Pressebericht.

Die Anmeldung ist für die Teilnehmer kostenlos und kann unter Angabe von Name, Adresse, Telefon und E-Mail bei „Hüdde & Mehr“, Biegenwiesen 1 in 88339 Bad Waldsee-Reute, oder per E-Mail an flohmarktreute@gmx.de erfolgen.