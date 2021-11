Vorstandschaft wird jünger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 23.10. lud die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie Bad Waldsee ihre Mitglieder zur jährlichen Jahreshauptversammlung ein.

Der 1. Vorsitzende Stephan Späth begrüßte die 31 Mitglieder im Katholischen Gemeindehaus. Die letztjährige Hauptversammlung musste coronabedingt ausfallen. So blickte Herr Späth auf die Aktivitäten von zwei Jahren zurück. Es fanden u. a. folgende Aktivitäten statt: Die Segnung des neuen Solisatt-Transporters, die Kleidersammlung der Aktion Hoffnung und natürlich die „Klassiker“: Der Adventskranz und der Christbaum auf dem Kirchplatz. Der Unterrichtsbetrieb, in der von Kolping Bad Waldsee mitfinanzierten Schule in Palamaikotai Indien, hat den Betrieb aufgenommen.

Agi Jülkenbeck berichtete, dass die Senioren Sitztanzgruppe nach einer längeren Pause wieder startet. Die Kolpingjugend, vertreten durch Philipp Greiner, war ebenfalls aktiv. So wurde der Jugendraum neu gestaltet und bei der Kreuz Gestaltung in St. Peter mitgewirkt. Er freut sich über den Mitgliederzuwachs aus den ehemaligen Ministranten. Zudem werden künftig zwei neue Leitungskräfte, Ferdinand Bender und Nikolai Kibler, die Jugendarbeit unterstützen und die Vorstandschaft verjüngen.

Uli Hörmann, Verantwortlicher des Kolpingtheaters, teilte mit Bedauern mit, dass es auch 2022 aufgrund der Pandemie keine Theateraufführung geben wird.

Die Leiterin des Kolping Solisatts, Eva Neumann, informierte über die wöchentliche Arbeit im Laden am Schwanenberg, in dem Lebensmittel für Bedürftige angeboten werden.

Anschließend klärte der Kassenwart, Josef Rimmele, ausführlich über die Finanzen auf. Der Verein hat, auch bedingt durch eine Erbschaft, ein solides Finanzpolster. Das vorhandene Vereinsvermögen bietet Spielraum für neue Aktionen und Betätigungen. Kassenprüfer Franz Knitz bescheinigte eine einwandfreie Führung der Kassenbücher und entlastete damit den Kassierer und die komplette Vorstandschaft.

Agi Jülkenbeck und Josef Rundel, welche sich nicht mehr als Beisitzer im Leitungsteam aufstellen ließen, bekamen großes Lob vom Vorsitzenden für die geleistete Arbeit.

Bei der Wahl zur Vorstandschaft für die kommenden drei Jahre wurden die folgenden bisherigen Mandatsträger bestätigt:

Präses Diakon Klaus Maier, 1. Vorsitzender Stephan Späth, 2. Vorsitzender Robert Amann, Kassenwart Josef Rimmele, Schriftführer Heiner Kibler.

Als Beisitzer wurden gewählt: Eva Neumann, Irmgard Kessler, Uli Hörmann, Michael Rimmele, Philipp Greiner.

Neu ins Leitungsteam wurden Nikolai Kibler und Ferdinand Bender gewählt.

Kassenprüfer bleiben: Franz Knitz und Brunhilde Grünvogel.