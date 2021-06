Vorstand wieder komplett

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Stiftungsrat hat sich für die 52-jährige Andrea Thiele entschieden. Sie übernimmt ihre neue Aufgabe am 1. Oktober 2021.

Andrea Thiele bildet in Zukunft zusammen mit Matthias Ruf den Vorstand der St. Elisabeth-Stiftung. „Gemeinsam mit den Mitarbeitenden, den Führungskräften und meinem Vorstandskollegen möchte ich im Sinne der Stiftung den Leitsatz `Wir sind da und helfen, wenn Menschen uns brauchen´ täglich neu mit Leben füllen“, sagt sie. „Ich bin überzeugt, dass dieser Leitsatz weiterhin zukunftsweisend ist und freue mich darauf, als Vorständin der St. Elisabeth-Stiftung Teil dieser Mission werden zu dürfen.“

Andrea Thiele leitet derzeit bei der Erzdiözese München und Freising die Hauptabteilung Caritas und Soziales sowie kommissarisch das Ressort Caritas und Beratung. Außerdem ist sie Aufsichtsratsvorsitzende des Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising e.V. und Mitglied in Aufsichtsgremien mehrerer katholischer Verbände und Stiftungen. Andrea Thiele hat nach einer kaufmännischen Ausbildung den Studiengang der Religionspädagogik/Kirchliche Bildungsarbeit an der Universität Eichstätt absolviert und „Organization Studies“ in Hildesheim studiert. „Die St. Elisabeth-Stiftung ist für Menschen da, die Unterstützung benötigen. Die Führung der Stiftung schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass diese Arbeit vor Ort in den Einrichtungen bestmöglich geleistet werden kann“, sagt Dr. Rainer Öhlschläger, Vorsitzender des Stiftungsrats der St. Elisabeth-Stiftung. „Andrea Thiele bringt die richtigen Fähigkeiten und die nötige Expertise mit, um diese Aufgabe zu übernehmen.“

Leitungserfahrung hat Andrea Thiele als Geschäftsführerin unterschiedlicher Institutionen und Unternehmen wie zum Beispiel der Malteser Hilfsdienst gGmbH in Starnberg oder der Katholischen Landvolkbewegung in der Erzdiözese München und Freising gesammelt. Außerdem war sie auf Basis einer Ausbildung in der systemischen Organisationsentwicklung und zum systemischen Coach als Beraterin sowohl innerhalb als auch außerhalb der katholischen Kirche tätig.

„Es ist richtig und wichtig, dass ein Unternehmen der Größe der St. Elisabeth-Stiftung von einem Team geleitet wird“, betont Matthias Ruf, der seit Frühjahr 2020 nach dem Ausscheiden von Peter Wittmann interimsweise alleine an der Spitze der Stiftung stand.