Vorstand ist wieder komplett

Am 24. März fand im Katholischen Gemeindesaal St. Peter die ordentliche Mitgliederversammlung der Hospizgruppe Bad Waldsee statt. Nachdem die stellvertretende Vorsitzende, Sr. Regina Starzmann, einen kurzen Rückblick über das letzte halbe Jahr gab, berichtete Koordinator Emanuel Endres über die Arbeit der Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen in den letzten Monaten. Die Begleitungen konnten wieder ausgeweitet werden und die Gruppe blickt mit großer Hoffnung auf ein Stück Normalität in puncto Gruppenabende, so Endres in seinem Bericht. Die Kassiererin Manuela Winkler gab einen Überblick über die finanzielle Seite des Vereins, welche erfreulich stabil sei. Dem schloss sich die Wahl des neuen Vorstandes an. Die Wahlleitung übernahm Alfred Oberhofer, Ehrenvorsitzender des Vereins. Nachdem Herr Köpfler am Ende des vergangenen Jahres den Posten des Vorstandsvorsitzenden abgab, wurde Christian Schramm zum neuen Vorsitzenden der Hospizgruppe gewählt. Die Kassiererin Manuela Winkler, die stellvertretende Vorsitzende Sr. Regina Starzmann sowie die beiden Beisitzerinnen Nicole Scharfenort und Renate Tessling wurden in ihren Ämtern bestätigt.