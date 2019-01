„Vorsorge nicht auf die lange Bank schieben“

Diskussionsfreudig haben sich am Mittwoch etwa 40 Teilnehmer bei der Regionalversammlung des Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) im Hotel Gasthaus Adler in Gaisbeuren gegeben. Eingeladen zu diesem Informationsabend hatte dessen Landesvorsitzender Karl-Eugen Kühnle aus Ulm-Donaustetten.

Die Teilnehmer hatten teilweise weite Anfahrtswege. Ihre Milchviehbetriebe erstrecken sich vom Bodensee über das Allgäu bis in den Ulmer Raum. Heimische Landwirte aus der Region Bad Waldsee/Aulendorf machten sich leider rar. Neben Aktuellem aus der Vermarktung „Die faire Milch“ stand ein Referat von Steuerberater Ralf Ehret über das Thema „Die Bewertung des landwirtschaftlichen Betriebs im Zivil- und Steuerrecht im Erbfall und bei der Abfindung von weichenden Erben“ im Fokus.

Landwirte sollten Rat vom Steuerberater einholen

Seine Ausführungen begann der Steuerexperte mit der Definition, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, dass in einem Erbfall das Ertragswertprinzip angewendet werden kann. Wegen der Komplexität dieser Bewertungsfragen empfahl der Referent den Landwirten unbedingt den Rat eines guten Steuerberaters einzuholen. Sollten dann noch Bauplätze oder auch „bauplatzverdächtige“ Grundstücke im Vermögen stehen, sei diese Fachberatung unabdingbar.

„Vorsorge für den Erbfall treffen, sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden“, lautete das Credo von Ralf Ehret. Mit einem Testament (einseitig) oder einem Erbvertrag (zweiseitig) werde für alle Beteiligten Klarheit geschaffen. Dazu gehöre vorab die Klärung der Eigentumsverhältnisse und des Güterstands. In diesem Zusammenhang warnte er vor der Bildung von Erbengemeinschaften. Wichtig sei deshalb, dass der landwirtschaftliche Betrieb expliziert nur einem Erben zugesprochen ist. Zur Befriedigung weichender Erben können Vermächtnisse angeordnet werden. Zu diesem Thema sei es gut, wenn diese Personen über die gesetzliche Lage informiert werden und sie somit über den Ertragswert und die Ertragskraft des Landguts informiert sind.

Beim Thema „Pflichtteilsansprüche“ sollten unbedingt auch eventuelle Schenkungen der letzten zehn Jahre mit beachtet werden. Tritt ein Erbfall ein, könnte es wegen der Erbschaftssteuer durchaus Sinn machen, dass der gesetzliche Pflichtteil geltend gemacht wird. Mit einem Auszahlungsverzicht können ja dann entstehende Härten vermieden werden. Nicht nur weil derzeit die Amtsgerichte bis zu einem Jahr auf einen Erbschein warten lassen, empfahl der Steuerfachmann bei Eheleuten auch generell, bei der Bank ein „Oder“-Konto zu halten. Somit kann nach einem Tod der überlebende Partner die finanzielle Abwicklung weiterführen.

Wenig Verbraucher sprechen mit Bauern

Im zweiten Teil der Versammlung ging es um die Vermarktung des Produkts „Die faire Milch“. Diesen Part übernahmen Romuald Schaber, Ehrenvorsitzende des BDM, und Geschäftsführer Rainer Forster. „50 Prozent der Verbraucher hätten generell noch nie mit einem Landwirt ein Gespräch geführt“, diese Erkenntnis habe ein Umfrageergebnis erzielt, wusste Forster. Dieser unbefriedigenden Situation will die „Fair Food eG“ mit einer großangelegten Kampagne entgegentreten.

Um die Schlagkraft dieser Genossenschaft zu stärken, warben die Repräsentanten für einen möglichst zahlreichen Beitritt der Milchviehhalter. Teilnehmende Betriebe dieses europaweiten Projekts müssen nachweislich familiengeführt sein. Sowohl der Anbau wie die Fütterung der Milchkühe müssen generell ohne genveränderte Organismen erfolgen. Unabhängige Kontrollen prüfen diese Vorgaben. Zudem sehen die Rahmenbedingungen vor, dass die Mitglieder neben einer verzinslichen Startsumme auch einen zeitlichen Aufwand in Werbung investieren. Im Gegenzug erhalten die teilnehmenden Betriebe pro Liter verkaufter fairer Milch 45 Cent. „Die faire Milch“ steht inzwischen zum Preis von 1,15 bis 1,35 Euro in den Regalen vieler Supermärkte.

In einer rege geführten Diskussion wurde der nachhaltige Erfolg dieser Werbekampagne teils auch angezweifelt. „In Deutschland funktioniert der Milchmarkt auf eine eigene Weise“, konterte lautstark ein junger Landwirt, „diese Situation zeige sich deutlich am aktuellen Geschehen der Molkerei-Genossenschaft Omira“. Kreisvorsitzender Rolf Weidner aus Bad Wurzach warb in seinem Schlusswort für ein Zusammenstehen der Milchviehhalter. „Mit etwa 20 000 Mitgliedern in Deutschland stellt der BDM eine wichtige Interessensvertretung für uns alle dar“.