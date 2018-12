Vorsicht Betrug: Das sind die Maschen von Kleinkriminellen

Es ist ein besonders perfider Trick: Ein vermeintlicher Polizist ruft bei einer älteren Frau an, die 110 steht auf dem Telefondisplay. Der Kriminalbeamte am Telefon erzählt, es seien Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs. Sie soll zum Schutz ihre Wertsachen an einen Beamten übergeben, noch am selbigen Abend kommt er vorbei. Das Opfer glaubt, der Anrufer sei ein echter Polizist, gutgläubig händigt sie Schmuck und Geld aus.

„Auf diese Weise hat eine sehr wohlhabende Frau aus Friedrichshafen eine Million Euro verloren“, erzählt Ulrich Schäfer von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Ravensburg mit Nachdruck in der Stimme. Er ist an diesem Tag nach Bad Waldsee gekommen, um den Senioren im Wohnpark am Schloss zu erklären, wie sie sich vor solchen Betrügereien schützen können.

„Wenn eine Masche abgetragen ist, dann denken sich Betrüger eine neue aus“, warnt der Polizist schon am Anfang seines Vortrags. Der Kreativität sei dabei keine Grenze gesetzt. Enkeltrick, falscher Microsoft-Mitarbeiter oder die typische Frage nach einem Glas Wasser: „Es gibt zahlreiche Arten, um gutgläubige Menschen über das Ohr zu hauen.“

Deshalb appelliert der Experte an die Senioren: Niemals Fremde in die Wohnung lassen. Auch nicht, wenn sie in Dienstkleidung vor der Tür stehen, egal, ob in Polizeiuniform oder Blaumann. „Handwerker melden sich bei Ihnen an“, so Schäfer. „Niemand kommt einfach so vorbei und will die Heizung ablesen.“ Im Zweifelsfall sollten sich Hausbewohner immer einen Ausweis zeigen lassen, bevor sie jemanden reinlassen. Oder beim angeblichen Auftraggeber anrufen, ob die wirklich jemanden geschickt haben.

Wo 110 draufsteht, ist nicht gleich 110 drin

Neben dem Haustürbetrug ist auch das Telefon ein beliebtes Mittel, Senioren um ihre Wertsachen zu erleichtern. „Wenn eine unbekannte Nummer anruft, legen Sie auf“, erklärt Schäfer. So umgehe man ungewollte Vertragsabschlüsse und komme gar nicht in Versuchung, seine persönlichen Daten rauszugeben. Stark verbreitet ist vor allem der sogenannte Enkel-Trick. Ein Fremder ruft wahllos ältere Leute an und gibt sich als deren Enkel aus. „Da sagen viele, darauf falle ich nicht rein“, sagt der Polizist und die Senioren nicken: „Man erkennt doch seine eigene Verwandtschaft“, ertönt es aus dem Publikum. Trotzdem komme es im Arbeitsalltag von Schäfer immer wieder vor, dass Senioren größere Summen an falsche Enkel überweisen. Deshalb gelte auch hier: „Sobald es um Kohle geht: auflegen.“

Wenn die 110 auf dem Telefondisplay erscheint, sollte man ebenfalls stutzig werden. Es seien zwar die Beamten zu jeder Zeit über diesen Notruf zu erreichen, wenn sie jedoch selber jemanden anrufen, erscheint die jeweilige Nummer des Polizeipräsidiums. Betrüger hingegen geben sich gerne als Polizisten aus und fälschen die angezeigte Nummer auf dem Display. Zudem würde die Polizei nicht in der Nacht anrufen. „Bei der Dame aus Friedrichshafen klingelte erst nach elf Uhr das Telefon.“ Vor allem aber gelte, keinen Schmuck oder Geld einem vermeintlichen Polizeibeamten übergeben: „Wir kommen nicht vorbei, weil wir Ihre Sachen sicher verwahren wollen.“

Ebenfalls weit verbreitet ist der Betrug über das Internet. Schäfer warnt: „Niemals Daten oder Passwörter rausgeben.“ Außerdem sollten die Senioren E-Mails von Unbekannten mit Vorsicht genießen und auf einen sicheren Adressbrowser achten. „Seriöse Browser beginnen immer mit https“, sagt der Experte. Sollte ein Mitarbeiter von Microsoft anrufen, rät Schäfer das, was er grundsätzlich bei Anrufen von Fremden rät: einfach aufzulegen. Denn von Microsoft rufe grundsätzlich nie jemand an. Zum Abschluss seiner Präsentation zeigt der Polizist den Senioren noch einen Schaukelstuhl. Die Botschaft: „Lassen Sie sich nicht verschaukeln.“