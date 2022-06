Vorschläge für Ehrenamtsmedaille bis 30. September abgeben

Vorschläge für die Verleihung der Ehrenamtsmedaille der Stadt Bad Waldsee können bis zum 30. September eingereicht werden. Mit dieser Ehrung der Stadt Bad Waldsee sollen vor allem Personen geehrt werden, die nicht nur im Rahmen einer gängigen Vereinstätigkeit aktiv sind, sondern auch darüber hinaus gesellschaftlich vielfältig tätig sind. Die Ehrenamtsordnung zielt somit auf ein beispielhaftes, vorbildliches und herausragendes ehrenamtliches Engagement ab. Gemäß der Ehrenamtsordnung werden jeweils pro Jahr bis zu drei Personen oder Institutionen durch den Gemeinderat ausgezeichnet.

Personen oder Institutionen, die für eine Ehrung in Frage kommen, können der Stadtverwaltung ab sofort vorgeschlagen werden per E-Mail an h.lorinser@bad-waldsee.de.