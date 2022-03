Vormittag des Gumpigen mal anders

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Vormittag des Gumpigen verbrachte die 5b des Gymnasiums Bad Waldsee zwei Stunden bei der Rallye in der Mediothek (Stadtbücherei im Mensagebäude des Bildungszentrums). Mit viel Einsatz und Freude ging es an die Aufgaben, die in der Gruppe mit Tablet zu bewältigen waren – hier kamen nicht nur Funktionen des Tablets zum Einsatz, wie Fotografieren, Aufnehmen und Speichern, sondern natürlich auch die Fertigkeiten, die in der Bibliothek vonnöten und sehr hilfreich sind: Suche nach Beständen der Bücherei, tatsächliche Suche in den Regalen, Ausleihe von Spielen. Die Bilder zeigen, wie aktiv und engagiert die Schüler*innen dabei waren, aber auch, wie viel gemütlicher die Mediothek noch geworden ist. Die Leiterin, Lisa Thomasch, zeigt sich hier als absolute Fachfrau, eine Bibliothekarin, die Bescheid weiß, hilft und ihre Räume zum Verweilen öffnet, die Kinder mit Namen kennt und ihren Bedürfnissen gerecht wird. Danke, wir kommen wieder!

Öffnungszeiten passend zum Mittagsunterricht: 11.45-14.00 Uhr, Montags, Dienstags und Donnerstags.