Vorlesewettbewerb entschieden

Ayse Sen und Alina Mägerle gewannen den Schulentscheid an der Döchtbühlschule. Bundesweit nehmen jährlich rund 600.000 Sechstklässler am Vorlesewettbewerb teil und lesen eine geübte Textstelle und einen Fremdtext vor. Die Jury bestand aus wechselnden Schülern, der Klassenlehrerin Franziska Hadaller und der Sekretärin Iris Brauchle. Sie bewerteten gemeinsam mit Hilfe eines Kriterienkatalogs die Vorleseleistung und ermittelten so die beiden Siegerinnen. Sie starten nun für die Döchtbühlschule in die nächste Runde des Wettbewerbs, den Kreisentscheid Ende Januar. Foto: Stefan Betz/Simone Knupfer