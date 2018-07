Vorfahrt missachtet, Unfall verursacht

Die Vorfahrt missachtet, das dürfte die Ursache für einen Unfall am Mittwoch gegen 13 Uhr an der Kreuzung Wurzacher-/Schützenstraße gewesen sein. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Verkehrsunfall eine Person leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6500 Euro. Ein 71-jähriger Fahrer eines Opel habe die Schützenstraße aus Richtung Biberacher Straße befahren und an der Kreuzung zur Wurzacher Straße einen von rechts kommenden Ford Focus eines 24-Jährigen übersehen. Der 24-Jährige sei beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich leicht verletzt worden und musste ambulant behandelt werden.