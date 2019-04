Ein 33-jähriger Ford-Fahrer hat am Mittwoch gegen 18.45 Uhr an der Einmündung Rotkreuzweg / Wolfsbühlweg in Bad Waldsee die Vorfahrt eines 31-jährigen Daimler-Benz-Fahrers missachtet. Wie die Polizei mitteilt, verursachte er dabei einen Unfallschaden von rund 7000 Euro. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt.