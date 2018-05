Einen Sachschaden von rund 8000 Euro ist am Mittwochvormittag gegen 9.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Reute-/Mühlwiesenstraße entstanden. Wie die Polizei mitteilt war eine 42-jährige Autofahrerin von der Mühlwiesenstraße kommend nach links in die Reutestraße eingebogen und hatte hierbei eine bevorrechtigte 49-jährige Autofahrerin übersehen, die in Richtung Aulendorfer Straße fuhr.

Während die beiden Fahrerinnen laut Polizei unverletzt blieben, mussten die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos abgeschleppt werden.