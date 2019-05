Vorfahrt in Bad Waldsee missachtet: 30 000 Schaden

Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro ist am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Mennisweiler Kreuzung in Bad Waldsee entstanden. Der 68-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz wollte, von der K 7933 aus Bad Waldsee kommend, die L 314 geradeaus überqueren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Autofahrer, der aus Bad Wurzach kam. Beim Zusammenstoß mit dessen Toyota an der Kreuzung wurden beide Autos derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee im Einsatz.