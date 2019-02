Ein Sachschaden von rund 15 000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Landesstraße 314 ereignet hat. Ein 31-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Kreisstraße 7933 von Molpertshaus kommend in Richtung Bad Waldsee. An der Kreuzung zur Landesstraße kollidierte er mit einem Daimler-Benz eines 44-Jährigen, weil er die Vorfahrt vermutlich aus Unachtsamkeit missachtet hatte.