Fasnetlich geschmückt präsentiert sich Bad Waldsee, auch wenn es bis zur Hochfasnet noch gute zwei Wochen sind. Die bunten Fasnetsbändel sorgen auch im winterlichen Nebelfrau für Farbtupfer in der Stadt. Hier nochmal die wichtigsten Termine vom 15. Februar bis 5. März in der Kurstadt: Schwarz-Weiße Ballnacht mit „Crossbeats“ (Haus am Stadtsee, 15. Februar); Zunftball unter dem Motto „Olympia in Rio, Peking und Pyeongchang – dieses Jahr ist Waldsee dran“ (Stadthalle, 23. Februar); Narrenrechtabholen und Schrättelestanz (27. Februar); Gumpiger Donstig: Narrensprung der heimischen Masken (28. Februar); Zunftparty unter den Arkaden (2. März); Großer Narrensprung unter Beteiligung auswärtiger Zünfte (4. März); Trauerzug um den Stock, Besenverbrennen und Fasnetvergraben (5. März). Foto: Karin Kiesel