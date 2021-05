Vorbereitungskurs für Tageseltern

Im Juni 2021 startet der nächste Vorbereitungskurs für neue Tagesmütter und Tagesväter in Bad Waldsee. Dieser umfasst 30 Unterrichtseinheiten (2x Samstag, 3x Freitagnachmittag) und dient zur ersten Information rund um die Kindertagespflege. Wer sich für die Tätigkeit als Tagesmutter oder -vater entscheidet, für denjenigen ist ein weiterführender Kurs mit 130 Unterrichtseinheiten im Anschluss verpflichtend (ausgenommen sind pädagogische Fachkräfte). Hier lernen Sie pädagogische und entwicklungspsychologische Themen für Ihren Betreuungsalltag kennen. Diese Kurse sind kostenfrei, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Kurse richten sich an Frauen und Männer, die Freude am Umgang mit Kindern und Erfahrung in der Erziehung durch eigene Kinder haben und bereit sind, an den angebotenen Qualifizierungen teilzunehmen. Kontakt und Anmeldung unter: Christine Leierseder und Dagmar Soherr, Vermittlungsstelle Kindertagespflege Caritas Bodensee-Oberschwaben, Telefon 07524 / 40 11 68-12, -13 E-Mail: tagesmuettervermittlung-bw@caritas-bodensee-oberschwaben.de sowie unter www.caritas-bodensee-oberschwaben.de