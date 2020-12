Vorbereitungen für Altstadt- und Seenachtsfest laufen

In Jahr 2020 konnte das traditionelle Altstadt- und Seenachtfest nicht stattfinden. Für das kommende Jahr blicken die Verantwortlichen der Stadtverwaltung Bad Waldsee jedoch optimistisch in die Zukunft und haben bereits mit den ersten Planungen begonnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee.

Die Planungen seien 2021 mit zwei größeren Herausforderungen verbunden. Zum einen machen die laufenden Bauarbeiten an der „Altstadt für Alle“ sowie den Arbeiten für die Nahwärme- und Breitbandversorgung in der historischen Innenstadt eine Veränderung des Festgebiets erforderlich, so die Stadt. Einige Vereine werden deshalb mit ihren Stammplätzen auf eine andere Fläche ausweichen müssen. Die zweite Herausforderung sei, trotz des Optimismus der Verantwortlichen, die Unsicherheit der Pandemie. „Wir können nur hoffen, dass die Pandemie bis Ende Juli 2021 soweit überwunden ist, dass das Fest ohne größere Einschränkungen über die Bühne gehen kann“, erklärt Walter Gschwind vom Fachbereich Wirtschaft, Tourismus und Kultur.

Längere Festzeiten sollen Ausfälle kompensieren

Trotz dieser Herausforderungen möchte Bürgermeister Matthias Henne gleich im ersten Jahr seiner Amtszeit die Festzeiten ausweiten. So könnte ab 2021, vorausgesetzt es besteht Konsens mit den lokalen Mitstreitern, das Fest schon früher beginnen. Dies würde bedeuten, dass der Fassanstich bereits am Samstagvormittag um 10.30 Uhr statt bisher um 18 Uhr stattfindet. Hierbei handelt es sich um einen Vorschlag der Stadtspitze, die endgültige Entscheidung dazu ist noch nicht getroffen. Nach einer Auswertung der Meinungen der Gastronomen und Einzelhändler wird der Gemeinderat darüber entscheiden.

„Mit der Ausweitung der Festzeiten möchten wir den immer wieder an mich herangetragenen Wünschen aus der Bad Waldseer Bevölkerung entgegenkommen“, so Henne. Gleichzeitig erhalten die mitwirkenden Vereine dadurch Gelegenheit, ihre Einnahmeausfälle aus dem Jahr 2020 ein Stück weit zu kompensieren. Auch die betroffene Gastronomie und der Handel dürften von der Ausweitung profitieren, so Henne.

Neue Plätze werden besprochen

„Aufgrund der Baustellensituationen wurden in der Stadtverwaltung geeignete Ersatzflächen festgelegt, die wir den betreffenden Vereinen im Gespräch anbieten. Die Abstimmungsgespräche werden gleich im neuen Jahr stattfinden. Den Vereinen bleibt somit genügend Zeit, sich auf ihre neue Umgebung einstellen zu können“ so Marc Fischer, Organisator und Veranstaltungsleiter in der Stadtverwaltung.