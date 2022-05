Vor Krankenhaus-Entscheidung: Waldseer schicken offenen Brief an Kreisräte

Die Bürgerinitiative Krankenhaus Bad Waldsee hat sich mit einem offenen Brief an die Kreisräte gewandt, um sie vor der Entscheidung über die Zukunft der Waldseer Klinik zu sensibilisieren. Die „Schwäbische Zeitung“ veröffentlicht diesen Brief in großen Auszügen:

„Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Fraktionsvorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Aufsichtsräte und Kreistagsmitglieder, am Dienstag, 3. Mai, wurde in der Kreistagssitzung in Schlier-Wetzisreute das abschließende Gutachten von BAB zur Zukunftsfähigkeit der OSK vorgestellt. Darin wird die Empfehlung der Variante 3 von den Gutachtern präferiert. Diese beinhaltet die Schließung des Krankenhauses in Bad Waldsee. Bevor sie jedoch ihr Abstimmungsverhalten dahingehend festlegen, möchten wir Bürgerinnen und Bürger von Bad Waldsee und Umgebung ihnen noch einmal darlegen, warum dies eine sehr schlechte Entscheidung für die Zukunft der OSK und der gesamten Kreisregion wäre.

„Der Mangel an Hausärzten ist bereits jetzt schon ein großes Problem“

Die Sicherstellung der Krankenversorgung obliegt dem Land und dem Landkreis und nicht den städtischen Kommunen. MVZ beziehungsweise PVZ-Strukturen sind in Bad Waldsee weder vorhanden noch können diese kurzfristig installiert werden. Außerdem ist der Mangel an Hausärzten bereits jetzt schon ein großes Problem und einige Ärzte nehmen gar keine neuen Patienten mehr auf. Erschwerend kommt hinzu, dass die Altersstruktur der niedergelassenen Ärzte sehr hoch ist.

„Krankenvorsorge ist auch eine Daseinsvorsorge des Landkreises“

Krankenvorsorge ist auch eine Daseinsvorsorge des Landkreises, somit keine Wunschdisziplin und kann demnach auch nicht nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet werden. Ebenso können die Kosten der Notärztlichen Versorgung in Bad Waldsee nicht nach gutachterlichen Rechenexempeln bemessen werden, da diese Disziplin von dem vorhandenen Personal im örtlichen Krankenhaus abgedeckt wird und somit kostenneutral bewertet werden muss.

Einhaltung der Rettungsfrist

Die Einhaltung der Rettungsfrist von derzeit „nicht mehr als 10, maximal 15 Minuten“ soll demnächst auf 12 Minuten reduziert werden und kann unter der Prämisse der Schließung des Standorts Bad Waldsee unmöglich für alle Bereiche des Kreises eingehalten werden.

Das sagt die BI zum Waldseer Krankenhausgebäude

Die Gebäudestruktur in Bad Waldsee ist in absolut funktionalem Zustand. Sicher sollten hier in absehbarer Zeit Sanierungsmaßnahmen beschlossen werden. Dass dieses Haus in seinem baulichen Zustand allerdings in wenigen Jahren nicht mehr zu retten sein soll, dagegen verwehren wir uns.

Sehr wohl erkennen wir die Notwendigkeit von Veränderung im Gesundheitswesen unseres Landes an. Auch verschließen wir uns keinesfalls der Notwendigkeit von hochspezialisierten Krankenhäusern. Dies darf aber nicht dazu führen, dass in einigen Bereichen des Landkreises die Grund- und Notfallversorgung nicht mehr vollumfänglich gewährleistet ist.

Blick auf ältere Patienten

Ältere Patienten sind in großen Häusern überfordert und in kleineren Einheiten besser aufgehoben. Oft ist hier auch nicht die hochkomplexe, medizinische Hundertprozentbehandlung erforderlich, sondern fundierte Diagnostik, menschliche Nähe und gute Erreichbarkeit durch die Angehörigen. Dies alles wird in Bad Waldsee seit Jahrzehnten in vorbildlicher Weise abgedeckt.

BI: Notaufnahme am EK in Ravensburg notorisch unterbesetzt

Die Notaufnahme am EK in Ravensburg ist notorisch unterbesetzt beziehungsweise überlastet und es bestehen unsäglich lange Wartezeiten für die Patienten, selbst mit schweren Verletzungen oder unerträglichen Schmerzen. Dieser Umstand würde durch eine Schließung von Bad Waldsee noch massiv verschärft werden.

„Bad Waldsee ist ein Gesundheitsstandort“

Bad Waldsee ist ein Gesundheitsstandort und alleine aus den städtischen Rehakliniken wird jährlich eine dreistellige Anzahl frisch operierter Patienten mit medizinischen Komplikationen während der Rehabilitation in das Waldseer Krankenhaus eingeliefert. Diese „Fälle“ müssten dann alle in Notarztfahrzeugen nach Ravensburg transportiert werden, was zu erheblichen Kosten führen und gleichzeitig die Aufnahme am EK zusätzlich belasten würde. Die Personalsituation innerhalb der OSK wird sich durch die Schließung von Bad Waldsee noch erheblich verschärfen.

Vor der Schließung der OSK-Häuser in Isny und Leutkirch im Jahr 2012 wurde bereits über Synergien und Einsparpotentiale fabuliert. Diese sind danach nie eingetreten und das Defizit der OSK ist heute höher denn je. Wer kann garantieren, dass dieses Mal alles anders sein wird und sich die Schließung des Standorts Bad Waldsee in irgendeiner Weise positiv für die OSK auswirkt?

Appell an die Kreisräte

Wir, die Bürgerinnen und Bürger von Bad Waldsee und Umgebung appellieren an sie, ihrer Verantwortung für die gesamte Region des Landkreises gerecht zu werden und in dieser so wichtigen Sache die regionale Brille abzulegen. Es geht hier nicht um das Schussental, das Allgäu oder die nördlichen und östlichen Kreisgebiete, sondern um das Ganze. Seien sie dazu bereit, dann kann ihr Votum am 31. Mai nur lauten: Erhalt des Standorts Bad Waldsee.“