Vor 40 Jahren gelang dem FV Bad Waldsee der sportlich größte Erfolg

In diesem Jahr feiert der Fußballverein Bad Waldsee 100-jähriges Bestehen. Und vor 40 Jahren gelang den Spielern der sportlich größte Erfolg der Vereinsgeschichte: der Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg.

Der damalige Vorstand Gerold Klöckler, Trainer Peter Ailinger, Mittelfeld-Spieler Gerhard Romer, Stürmer Kurt Merk und der damals jüngste Spieler im Team, Roland Schmidinger, erinnern sich zurück: „Die Mischung aus Individualisten, erfahrenen Spielern und großen Namen brachte den Erfolg“, sind sich die fünf einig.

Ihnen allen ist die Zeit und die Meisterschaft noch präsent. Schließlich haben sich aus dem Erfolg echte Männerfreundschaften entwickelt, wie Romer betont. Alle vier Wochen trifft sich die Mannschaft heute noch im „Hasen“ und unternimmt mindestens einmal jährlich einen Ausflug. „Wir denken immer noch viel und gerne daran zurück“, erklärt Ailinger.

Die Mannschaft sei damals unberechenbar gewesen sei. Die insgesamt 93 Tore erzielten viele unterschiedliche Spieler. Auch der Auftritt der Mannschaft sei damals besonders gewesen. Einheitliche Trainingsanzüge und gemeinschaftliches Warmlaufen. „Was heute Standard ist, haben wir damals schon gemacht“, so Schmidinger. „Wir waren ein richtig guter Haufen – kameradschaftlich und sportlich“, sagt Romer und erinnert sich ans „proppenvolle Sportheim“ nach den Spielen zurück und das gemeinschaftliche Singen. „Klar hat man sich mal gestritten, aber dann auch wieder vertragen“, berichtet Merk.

Der Tag der Meisterschaft hat sich den Fußballern besonders im Gedächtnis festgesetzt. Schmidinger hat heute noch den Autokorso durch die Stadt vor Augen, flankiert vom Fanclub mit Sirenen, Fanfaren und Fahnen mit anschließendem Empfang im Rathaus beim damaligen Bürgermeister Rudolf Forcher. Die Spieler waren in der Stadt bekannt und gern gesehene Gäste.

Aktuell unterste Liga

Das der FV Bad Waldsee in dieser Spielzeit in der Kreisliga B spielt, schmerzt die ehemaligen Verantwortlichen. „Die unterste Liga, das kann doch nicht der Anspruch für die Stadt Bad Waldsee sein“, meint Ailinger. Auf die Frage, wie sich wieder sportlicher Erfolg einstellen könnte, pocht der erfahrene Fußballtrainer auf eine gute Jugendarbeit und ein starkes Vorstandsteam. „Da sollten sich Geschäftsleute zusammentun“, rät er.

Dem Erfolg von vor 40 Jahren gingen turbulente Jahre voraus. Wie aus dem Jubiläumsheft anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Vereins hervorgeht, war es Vorstand Karl Ackermann, der wohl unter falschem Vorwand Kredite von Banken und einer Brauerei erhielt und das Geld für Spielerkäufe nutzte. „Das Zeitalter der ,Spesenersatzzahlungen’ in einem mehr oder weniger geregelten Rahmen hatte begonnen“, heißt es in der Chronik.

Sportlich ging es zu jener Zeit steil bergauf. Dem Aufstieg in die A-Klasse Bodensee folgte 1975 der Aufstieg in die Zweite Amateurliga Oberschwabens. Als Aufstiegsprämie gab es für jeden Spieler 1000 DM. Das Vereinslokal „Storchen“ betrieb Ackermann, der „Erfinder der Millionen-Truppe in Bad Waldsee“, wie er im Vereinsheft tituliert wird. Vorstand war er zu jener Zeit schon nicht mehr. Prämien- und Handgeldsysteme etablierten sich immer mehr und große Spielernamen waren in der Bad Waldseer Mannschaft zu finden.

Doch das Geld alleine war für den Siegeswillen nicht verantwortlich. Echte Kerle, wie Spielausschussvorsitzender Rudi Reichle, hatten großen Anteil am Erfolg.