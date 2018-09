Von zurückhaltender Ästhetik

Gut besucht war die Vernissage zur Ausstellung von Zeichnungen und Rauminstallationen des in Stuttgart lebenden und in Plochingen arbeitenden Künstlers Ibrahim Kocaoğlu. Bereits dieser Buchstabe im Namen – das in der Kehle verschluckte ğ – verrät die Herkunft des 1962 in Ankara geborenen und an der Ägäischen Küste aufgewachsenen Türken, der als 17-Jähriger nach Deutschland kam. Sein Studium an der Stuttgarter Akademie in den Jahren 1980 bis 1986 brachte dem begabten Studenten damals zwei Stipendien ein; seit 1992 hat er sein Atelier in Plochingen.

Hier stellt er – zum ersten Mal übrigens in der Kleinen Galerie – Zeichnungen in Mischtechnik von Bleistift, Graphit, Acryl und Tusche auf Büttenkarton vor, die zwischen 2003 und 2017 entstanden und allesamt als „Landschaft“ betitelt sind. Was auffällt, ist der fast einheitliche tonige Zusammenhang der linearen Strukturen und die selten aus dem Untergrund empor leuchtende Farbe – meist ein fahles Graublau oder ein düster schimmerndes Rot. Eigentlich könnte man eher von der Abwesenheit der Farbe sprechen, zumal sich dadurch der graphische Eindruck der Arbeiten im Gegensatz zum malerischen verstärkt. Trotz der Mischtechnik wirken sie wie Aquarelle, da scharfe Konturen oder volumenhaltige Schattierungen gänzlich fehlen.

So geht das Auge auf die Suche nach dem Bildinhalt „Landschaft“ und wird fündig in manchen Andeutungen von Seerosen, Steinen, Blüten, Röhricht oder Wellengekräusel, die „gegenständliche Ahnungen“ vermitteln, wie es Laudator Tobias Wall aus Stuttgart in seiner Einführung eingängig formulierte. Er kennt Kocaoğlu seit 15 Jahren von einer gemeinsamen Arbeit am Stuttgarter Linden-Museum und sieht in seiner Arbeit eine „in der württembergischen Kunstszene einzigartige ruhige Konsequenz“.

Tatsächlich zeichnet die Darstellungen oft etwas Meditatives aus – bei manchen fühlt man sich flüchtig an die späten Varianten von Monets Seerosenbildern erinnert, natürlich ohne Farbe. Bei anderen wieder entzieht sich der Bildinhalt visuell, indem eine Art Gitter ihn verdeckt. In einem kurzen Ausstellungstext zu seinen künstlerischen Impulsen betont Kocaoğlu in eigenen Worten, dass er individuelle und politische Ereignisse emotional und symbolisierend in seinen Arbeiten umsetzt.

Deshalb sind auch seine Rauminstallationen „Quelle A“ und „Quelle B“, die ursprünglich in der Raummitte zusammenkommen sollten, für ihn selbst – wie er im folgenden Gespräch mit Tobias Wall erklärte – ein Werk „mit tausend Symbolen“: Der sattgelbe Filz als Untergrund (da winkt Beuys um die Ecke), der für Kocaoğlu Freude bedeutet und heilende Wirkung hat, das Gitter als ein Stück Maschendrahtzahn von der Baustelle des Katharinen Hospitals Stuttgart, aufgewickelter Draht. Ebenso sind die großen Eisenplatten von „Quelle B“, auf einem Schrottplatz von Plochingen herausgesucht und mit ihren Ausschnitten an die abschilfernde Borke von Quittenbäumen erinnernd, für ihn ebenso Symbol wie rematerialisierte Natur.