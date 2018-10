Von Raunächten, der Kunst des Smalltalks und Monstern

Die Volkshochschule Bad Waldsee bietet auch im November Seminare und Exkursionen an. Von Geistern und Monstern, dem Besuch der Synagoge in Ulm bis hin zum gelungenen Foto reicht das Programm. Die Anmeldung ist in der VHS Bad Waldsee oder unter Telefon 07524 / 49941 möglich.

Ein Kurs zur harmonischen Babymassage findet ab 5. November an fünf Montagen von 10.45 bis 11.45 Uhr statt. Mit speziellen Griffen sollen Entwicklungsabläufe des Babys gefördert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Mitgebracht werden sollten Wollsocken, zwei Handtücher/Badetücher und eine wasserdichte Einmalunterlage. Der Kurs unter der Leitung von Birgit Dummler ist in der VHS in Raum 1 und kostet 60 Euro. (Kursnummer 182-30511)

Die Kunst des Small Talks vermittelt Heidrun Edel (Kursnummer 182-20207) am Mittwoch, 7. November, von 18.30 bis 21.30 Uhr. Freundlich und offen auf Menschen zugehen können, ist das Hauptziel dieses Seminars. Der Kurs kostet 18 Euro.

Exkursion zur Ulmer Synagoge

Eine Exkursion zur Ulmer Synagoge findet am Donnerstag, 8. November, von 9.08 bis 15.58 Uhr statt. Treffpunkt ist am Bahnhof Aulendorf. Nach einer 90-minütigen Führung vom Rabbiner Shneur Trebnik ist laut Pressemitteilung noch Zeit für einen Stadtbummel durch Ulm. Es ist für alle Teilnehmer ab 16 Jahren die Mitnahme eines Personalausweises erforderlich, für männliche Teilnehmer jeden Alters darüber hinaus noch eine Kopfbedeckung (Kippas sind auch vorrätig). In der Gebühr von 23 Euro ist Bahnfahrt, Eintritt und Führung enthalten. Der letzte Abmeldetag ist der 1. November (Kursnummer182-10901).

Während eines Wochenendkurses am 10. und 11. November, jeweils von 9 bis 17 Uhr, vermittelt Svenja Kranz zum einen Grundkenntnisse und Basiswissen des Fotografierens. Bitte mitbringen: Spiegelreflex- oder Systemkamera mit Modus „M“, zugehörige Bedienungsanleitung (falls vorhanden), Zubehör (Stativ, Wechselobjektive). Der Workshop kostet 96 Euro (Kursnummer 182-21101).

Eine Fahrt zur Ausstellung im städtischen Museum Überlingen unter Leitung von Bernd Friedrich ist am Samstag, 10. November. Treffpunkt ist am Bahnhof Aulendorf. Die Fahrt (Kursnummer 182-11101) geht von 14.25 bis 19.50 Uhr. Die Ausstellung präsentiert eine vielfältige Auswahl an Monstern, Gespenstern, Misch- und Geisterwesen vom Mittelalter bis heute. In der Gebühr von 29 Euro sind Bahnfahrt, Eintritt und Führung enthalten. Der letzte Abmeldetag ist der 5. November.

Eine Einführung in die Mystik der zwölf Raunächte zwischen Weihnachten und Dreikönig gibt Petra Riedesser am Mittwoch, 14. November, von 19 bis 22 Uhr. Im Kurs (Nummer 182-30301) wird auf die geschichtlichen Hintergründe, Brauchtum und Tradition eingegangen. Mitgebracht werden sollten Schreibmaterial und zwei Euro (Material). Die Kursgebühr beträgt 20 Euro.