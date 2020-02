Die Ballsaison der Waldseer Fasnet ist eröffnet. Am Freitag wurde sie im Haus am See mit der schwarz-weißen Ballnacht eingeläutet. Bereits zum vierten Mal war dieser etwas andere Fasnetsball mehr als nur ein Aufwärmen für kommenden närrischen Highlights. Gemäß dem Motto waren circa 500 Personen zwar nur in den Farben Schwarz und Weiß kostümiert auf den tanzenden Beinen, aber dafür nicht weniger kreativ. Zu den Rhythmen der Band Crossbeats und den DJs der Schluckmangroup sah man von Mafiosi über tanzende Nonnen bis hin zu einer lebendig gewordenen Geburtstagstorte, wie einfallsreich Waldseer Narren sind.