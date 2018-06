Von Gartenlust und Experimentierfreude

Die Volkshochschule Bad Waldsee hat in einigen Kursen noch Plätze frei. Die SZ bietet einen Kurz-Überblick über anstehende Veranstaltungen:

Am Donnerstag, 28. Juni, um 18 Uhr steht ein geführter Rundgang durch den Klostergarten der Franziskanerinnen im Kloster Reute mit Duftpflanzen-Labyrinth und Kräutergarten auf dem VHS-Programm. Die Führung findet bei jeder Witterung statt. Die Kosten betragen 6 Euro.

Eine Tagesfahrt nach Stuttgart gibt es am Samstag, 30. Juni, von 9.45 bis 20 Uhr. Die Fahrt führt die Teilnehmer vom Bahnhof Aulendorf zur Universität Stuttgart. Dort werden einmal jährlich die Labortüren geöffnet und Exponate, Vorlesungen sowie Experimente zum Mitmachen angeboten.: Der letzte Abmeldetag ist der 28. Juni 2018. Die Kosten betragen 15 Euro.

Am Mittwoch, 4. Juli, um 18 Uhr führt es Interessierte in den den Saatgut-Garten von Klaus Lang in Wolfegg-Wassers. Dort wächst laut Ankündigung das, was fast nirgendwo mehr wächst. Der Gärtner bewahre seit mehr als 25 Jahren alte Pflanzensorten vor dem Aussterben. Fast 600 verschiedene Sorten wachsen in seinem Garten: Kräuter, Gemüse, Heil- und Nutzpflanzen, beispielsweise die Maissorte „Pinkpop“ oder der Kohlrabi „Blauer Speck“ und die „Zuckerwurzel“. Die Samen der Pflanzen vertreibe er über eine Liste oder tausche sie mit anderen Samensammlern. So leiste Klaus Lang einen wertvollen Beitrag zum Erhalt dieser lebenden Schätze. Bei einer Führung zeigt Lang seinen Garten und beantwortet Fragen. Es gibt keine Parkmöglichkeit direkt am Garten. Teilnehmer werden gebeten, am alten Museumseingang/Fischergasse oder entlang der Mühlenstraße zu parken. Die Kosten betragen 8 Euro.

Frauen können am Samstag, 7. Juli, um 15 Uhr in Gaisbeuren Ayurveda erleben. Laut VHS-Mitteilung ist Ayurveda eine umfassende Lebenslehre, deren Bestreben es ist, ein gesundes zufriedenes Leben genießen zu können. Das ayurvedische Heilwissen baue sich auf drei Säulen auf: Ernährung, Meditation/Yoga und Massagen. Diese drei grundlegenden Bausteine würden es ermöglichen, bewusst und achtsam wahrzunehmen, was Körper, Geist und Seele stärkt und nährt. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, ein kleines Handtuch und 5 Euro für Lebensmittel. Die Kosten für den Kurs betragen 42 Euro.

„Lindau - Kunst und Stadtführung“, heißt es am Freitag, 3. August. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bahnhof Bad Waldsee. Die Kosten belaufen sich auf 35 Euro. Wie die VHS mitteilt, werden die Teilnehmer – auf mehrfachen Wunsch anlässlich der Klee-Ausstellung im Sommer 2017 – eine Kombination aus Kunstausstellung und Stadtführung erleben. August Macke gelte als Wegbereiter der modernen Kunst, obwohl ihm nur eine überaus kurze Schaffenszeit vergönnt gewesen sei. Er arbeite mit der Leuchtkraft der Farben und bezeichne seine Arbeit als ein „Durchfreuen der Natur“. Nach der Ausstellungs-Führung steht eine 90-minütige Stadtführung (bei jedem Wetter) an. Der letzte Anmeldetag ist der 25. Juli.