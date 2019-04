Von Europa nach Afrika: Extremsportler berichtet im Fernsehen von seinem Abenteuer

Vor Kurzem erst von seinem Abenteuer zurückgekehrt, wird Eisschwimmer Ulrich Munz am Donnerstag, 2. Mai, auf der roten Couch Platz nehmen und im SWR-Fernsehen von seinem Schwimmerlebnis von Europa nach Afrika erzählen. Ab 19.15 Uhr ist er in der Landesschau zu sehen.

Wie berichtet, hat der von seinen Trainings bekannte Eisschwimmer vom Waldseer Stadtsee gemeinsam mit Teamkollege Hamza Bakircioglu aus Sonthofen die Straße von Gibraltar durchschwommen. Über diese besondere Erfahrung spricht der Haidgauer, der in einem Holzbearbeitungsunternehmen in Wolfegg arbeitet, nun am Donnerstag im Fernsehen, nachdem die „Schwäbische Zeitung“ ausführlich berichtet hatte.

Ulrich Munz beim Schwimmen in seinem „Trainingsquartier“, dem Waldseer Stadtsee. (Foto: Munz)

Zwar wollte er das Interview erst absagen, weil sein Teamkollege nicht mit ins Stuttgarter Studio eingeladen wurde, aber nun freut er sich auf sein Interview in der Live-Sendung. Allerdings, so gibt Munz zu, sei er ziemlich nervös. „Ich würde lieber nochmal nach Afrika schwimmen“, sagt er verlegen lachend. Etwa acht bis zehn Minuten daure sein Interview etwa. „So hat man es mir im Vorgespräch heute gesagt.“

Ulrich Munz beim Schwimmen in seinem „Trainingsquartier“, dem noch halb zugefrorenen Waldseer Stadtsee. (Foto: Munz)

Auf der Leinwand hinter der roten Couch würden dann Fotos und Videoschnipsel zu sehen sein. Zur Verfügung gestellt habe er auch viele Bilder von seinem „Trainingsrevier“, dem Waldseer Stadtsee. „Ich hoffe, sie werden gezeigt“, sagt der Schwimmer zuversichtlich.

Mehr entdecken: Oberschwabe schwimmt von Europa nach Afrika