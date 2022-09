Von der Jumping-Halle auf den Naturlehrpfad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich wieder, nach der langen Corona-Pause, einen Vereinsausflug bei den Ju Jitsu-Kids und -Teens der TG Bad Waldsee. Mit dem Zug ging es nach Bad Saulgau in die Jumping Halle, dort kam der Spaß nicht zu kurz, auch Schwitzen war angesagt. Egal ob Ninja Parcours, Wall Jump oder Free Jump, an jeder Station konnten die Kids und Teens ihr Können unter Beweis stellen. Auch Saltos wurden auf dem Trampolin geübt. Ein besonderes Highlight war für uns Kämpfer natürlich das Battle Team, bei dem immer zwei Teilnehmer gegeneinander kämpfen mussten.

Nachdem das schweißtreibendende Jumpen beendet war, wurde erst mal eine längere Verpflegungspause eingelegt, bevor es dann weiter zu einer Naturwanderung an den Naturlehrpfad am Steegener See bei Aulendorf ging. Neben der Naturkunde-Lehre hatten die Kids und Teens auch sehr viel Spaß bei einer nicht alltäglichen Bachüberquerung, die eigens von der Gruppe dafür geschaffen wurde.

Am späten Nachmittag ging es wieder zurück nach Bad Waldsee, wo die Eltern ihre Kids und Teens wieder in Empfang nahmen.