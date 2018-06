Von Blumen und Sonnenkindern

Die Haisterkircher Gemeinde- und Festhalle war am Wochenende sehr gut besucht. Die Verlegung des Frühlingsfestes der Haisterkircher Kindertagesstätte verlief reibungslos. Die Stühle für die Kinder aus dem Kindergarten St. Margret hatten helfende Eltern aus den benachbarten Kindergarten-Räumlichkeiten herüber- und auch zurückgetragen. Das Wetter spielte einfach nicht mit für das geplante Fest im Freien.

Der Freude und dem Spaß an dem Fest tat dies keinen Abbruch. Im Gegenteil: die günstigen Servicestrukturen in der Halle mit Küche, Geschirr, Theken, Stühlen und Tischen konnten so im Nahbereich voll genutzt werden. Die Leiterin des Haisterkircher Kindergartens Elisabeth Leicher begrüßte die große Gästeschar. Das Erzieherinnenteam hatte sich viel Mühe gegeben, um mit den anvertrauten Kindern ein echtes Frühlingsfestprogramm auf die Beine zu stellen. Das Motto „ April,April, der macht was er will“, passte zum Wettergeschehen. Zur Vorbereitung auf das Fest waren nette Kostümchen und Kopfbedeckungen gebastelt und fleißig Lieder und Tänzchen eingeübt worden. Gut unterscheidbar waren die vier beteiligten, unterschiedlichen Tanz- und Spielgruppen. Da waren Blumen- und Sonnenkinder dabei, Vögelchen und auch Regenmacher. Letztere ließen bei ihrer Reigenvorführung große Wassertropfen fallen, während draußen gerade Schneeflocken an den Fenstern vorbeiwirbelten.

„Walking in the Rain…“ erfolgte im Trockenen, dennoch wurden die bunten Regenschirme aufgespannt. Die Sonnenkinder hielten sich an Sonnenstrahlen fest und drehten sich, fröhlich singend, um die leuchtend gelbe Sonne. Blumenkinder und Vögelchen erfreuten mit ihren Tänzchen die vielen Zuschauer, die vielfach Kameras und Smartphones bereit hielten und so das ganze Geschehen in Ton und Bild festhielten. Zum Schluss ernteten die Kleinen wie die Erzieherinnen mächtig Beifall.