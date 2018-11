Von Bad Waldsee nach Hawaii

Der Waldseer Maximilian J. Graf sprach unlängst bei der Konferenz „International Conference on Intelligent Transportation System“ (ITSC) auf Maui/Hawaii zum Thema intelligente Transportsysteme. Graf promoviert laut Pressemitteilung seit September 2016 im Fachbereich autonomes Fahren bei Klaus Dietmayer an der Universität Ulm und beschäftigt sich in seiner Doktorarbeit mit dem Thema „Bewegungsplanung für automatisierte Fahrzeuge“.

Die Erlangung der Promotionsurkunde erfordert die Anfertigung mehrerer wissenschaftlicher Arbeiten, die den Anforderungen einschlägiger Fachkonferenzen standhalten müssen, so die Mitteilun. Aus diesem Grund reichte Graf im Sommer 2017 einen Beitrag mit dem Titel „Trajectory Planning For Automated Vehicles Using Driver Models“ bei der Auswahlkommission der ITSC in Hawaii ein.

Nach ein paar Tagen auf der Insel Oahu, wo es neben der Hauptstadt Honolulu mit dem Surferparadies Waikiki auch Sehenswürdigkeiten wie Pearl Harbour zu besichtigen gab, flog er von dort aus auf die Nachbarinsel Maui, dem Austragungsort der ITSC 2018. Sein Beitrag wurde laut Mitteilung von den Zuhörern positiv aufgenommen.

Durch die Teilnahme an der ITSC ist Graf optimistisch, mit seiner Doktorarbeit auf dem richtigen Weg zu sein, heißt es weiter. Er hat sich demnach bereits vorgenommen bei einer nächsten Veranstaltung zum Thema „Autonomes Fahren“ eine weiterführende Arbeit einzureichen. Wenn alles klappt, so hofft er, wird der Beitrag dann im Juni 2019 auf dem „Intelligents Vehicle Symposium“ (IV) in Paris vorgestellt werden können.