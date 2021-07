Von Babymassage bis zum Ukulele-Workshop

Im Juli starten in der Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee wieder neue Kurse. Carina Ludescher bietet ab dienstags, 6. Juli, von 9.30 bis 10.30 den Kurs „Harmonische Babymassage nach Bruno Walter“ (Nummer 211-30407) an. Er findet viermal in der Kinderstube Bad Waldsee, Probst-Kügelin-Straße 8/1 statt. In der Beschreibung heißt es: Diese Massage ist eine Möglichkeit, alle Sinne des Babys zart zu wecken. Sie fördert auf spezifische Weise motorische und geistige Fähigkeiten des Kindes. Duft, Farbe und Musik setzen durch ihren gezielten Einsatz positive Sinnesreize. In der Kursgebühr enthalten sind Massageöle, Skript und Getränke. Der Kurs für vier Teilnehmerinnen kostet 73 Euro.

Einen Mutter-Kind-Nähworkshop (Nummer 211-21411) leitet Sabrina Saat am Samstag, 10. Juli, von 9 bis 12 Uhr in Raum 4 (Eingang Archiv), Klosterhof 2. Laut Pressemitteilung können Kinder ein eigenes Sternenkissen schneidern und dabei erste Erfahrungen an der Nähmaschine sammeln. Der Kurs ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Die Begleitperson sollte erste Kenntnisse an der Nähmaschine haben. Mitbringen sollte man: Nähmaschine, 0,5 Meter Baumwoll- oder Musselinstoff, Nähgarn, Universal-Nähmaschinennadel, Stecknadeln, Verlängerungskabel. Füllwatte ist im Kurspreis inbegriffen. Der Kurs ist für fünf bis sechs Teilnehmer und kostet 34 Euro.

Eine Exkursion zum Glockenstuhl im Hauptturm des Ulmer Münsters (Nummer 211-10101) führt Bernd Friedrich am Donnerstag, 22. Juli, 13 bis 18.55 Uhr. Die Führung (Beginn 14.30 Uhr) geht zum Glockenstuhl auf 54 Meter Höhe und dauert zirka 90 Minuten. Erklärt werden die Funktionen der Glocken und die Sprache des Geläuts. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt zwölf Personen. Falls sich mehr Interessenten anmelden, wird eine zweite Gruppe gebildet. Letzter An- und Abmeldetag ist Donnerstag, 8. Juli. Der Kurs kostet 49 Euro. Treffpunkt für die Hinfahrt ist der Bahnhof Aulendorf um 13 Uhr; Rückkehr ist um 18.55 Uhr.

Anjali Chaurasiya bietet einen Kurs (Nummer 211-30701) für vegetarische indische Küche. Das Menü für das Seminar enthält laut Mitteilung Vorspeise, saisonales Gemüsecurry, Beilage, einen Joghurt-Dip, Chutney, Salat, indisches Fladenbrot (Chapati/Naan/Poori), ein Reisgericht und ein Dessert. Im Kurs werden auch Tipps und Tricks vermittelt, wie man indische Gerichte mit deutschen Zutaten nachkochen kann. Mitbringen sollte man Geschirrtuch, Schürze, mehrere Lebensmittelbehälter, scharfes Messer und zwölf Euro für Lebensmittel. Der Kurs, für den man sich anmelden muss, findet am Samstag, 24. Juli, von 10.30 bis 15 Uhr in der Schulküche der Durlesbach Grundschule Reute statt. Er ist für acht bis zehn Teilnehmer ausgelegt und kostet 33 Euro.

Den Ukulele Workshop für Anfänger (Kursummer 211-20706S) leitet Jochen Vogel. Dabei werden die wichtigsten Akkorde und Begleit-Rhythmen vermittelt. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Mitzubringen sind: Ukulele (kann über den Kursleiter bezogen oder für acht Euro ausgeliehen werden) sowie Stimmgerät und Schreibzeug. Fragen vorab kann man an: jochenvogel@aol.com. schicken. Acht Euro für die Kursmappe werden im Kurs direkt eingesammelt. Ort des Geschehens ist die vhs, Raum 4 (Eingang Archiv), Klosterhof 2, Termin der Samstag, 31. Juli, von 10 bis 14 Uhr. Anmelden können sich fünf bis zehn Teilnehmer, der Kurs kostet 43 Euro.

Einen Ausflug (Kursnummer 211-10107) in die Staatsgalerie Stuttgart leitet Bernd Friedrich. Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys widmet die Staatsgalerie dem Künstler eine Ausstellung, die sich mit den Präsentationsweisen seiner Arbeiten auseinandersetzt. Im Anschluss an den Besuch der Staatsgalerie sind zirka drei Stunden Freizeit in Stuttgart eingeplant. Letzter An- und Abmeldetag ist Donnerstag, 8. Juli. Treffpunkt ist der Bahnhof Aulendorf am Donnerstag, 15. Juli, um 10.50, die Rückkehr ist um 19.55 Uhr. Die Exkursion für zehn Teilnehmer kostet 45 Euro pro Person.

Anmeldungen sind bei der Volkshochschule Bad Waldsee, Klosterhof 2, Telefon 07524 / 49 941 möglich. Weitere Infos unter www.vhs.bad-waldsee.de.