Vom Nockherberg nach Bad Waldsee: Kabarettistin Luise Kinseher gastiert im Haus am Stadtsee

Im Vorverkauf kostet die Karte 23, ermäßigt 21 Euro, und an der Abendkasse 24, beziehungsweise 22 Euro. Beginn ist um 20 Uhr.

Mit ihrem Programm „Mama Mia Bavaria“ gastiert die über ihre Landesgrenzen hinaus bekannte bayerische Kabarettistin Luise Kinseher am Samstag, 13. November, im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee.

Ihr Kabarettprogramm beschäftigt sich mit einem Thema von globalem Ausmaß: Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet und welche Bedeutung hat dies für die Welt? Aber Bayern muss vom Weltraum betrachtet schon mit der Lupe gesucht werden, auch wenn es die Heimat ist. Das kann Luise Kinseher als „Mama Bavaria vom Nockherberg“ natürlich nicht auf sich sitzen lassen, denn Heimat ist da, wo es besonders wehtut.