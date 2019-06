Vom Großglockner nach Bad Waldsee - der Schwester hinterher

Am 21. Juni hat Genoveva Zechner ihren 80. Geburtstag gemeinsam mit Familie, Freunden und Bekannten gefeiert. Der Festraum war laut Pressemitteilung der Stadt in den österreichischen Nationalfarben Rot-Weiß-Rot, da Genoveva Zechner, Veva genannt, von dort kommt. Geboren wurde sie in Heiligenblut am Großglockner. Bis zu ihrem 27. Lebensjahr war sie auf dem landwirtschaftlichen Hof der Eltern tätig. Danach kam sie über ihre Schwester nach Deutschland, die hier bereits in einer Krankenpflegeschule tätig war. Gearbeitet hat sie im Krankenhaus in Bad Waldsee. 1966 lernte sie ihren jetzigen Mann kennen, der ebenfalls aus Österreich, aus Klagenfurt, kommt und schon seit 1952 in Bad Waldsee lebt. Im gleichen Jahr heirateten sie und bauten ein Haus. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Bis zu ihrem 60. Lebensjahr war Genoveva Zechner in einem Geschäft in Bad Waldsee mit dem Nähen von Gardinen beschäftigt. Dem hiesigen Liederkranz gehört sie seit 40 Jahren an. Zusammen mit ihrem Mann lebt sie immer noch im eigenen Haus, wo auch die Tochter eine Wohnung hat. Sie ist sehr glücklich und zufrieden hier in Bad Waldsee und freut sich auf weitere schöne Jahre im Kreise ihrer Lieben. Und eines lässt sie sich nicht nehmen: Sie fährt selbst mit dem Auto immer noch zwei bis drei Mal im Jahr in ihre frühere Heimat nach Heiligenblut, wo sie noch Verwandte hat. Johanna Hess von der Stadt Bad Waldsee gratulierte der Jubilarin ganz herzlich und überreichte einen Geschenkkorb der Stadt. Die Jubilarin freute sich sehr über den Besuch und die guten Wünsche. Foto: Stadt Bad Waldsee