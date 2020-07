Als eine 63-jährige Autofahrerin am Montagmorgen gegen 0.20 Uhr aus einer Tiefgarage in die Wurzacher Straße in Bad Waldsee einfahren wollte, rutschte sie nach ihren Angaben beim Anhalten von der Bremse.

Ihr Auto prallte deshalb mit dem Auto einer 64-jährigen Autofahrerin zusammen, die stadtauswärts fuhr. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro.