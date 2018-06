Volleyballerinnen verlieren Topspiel

Ein Spitzenspiel, das seinem Namen alle Ehre machte, haben die zahlreichen Zuschauer am Samstag in der Volleyball-Landesliga gesehen. Der Tabellenführer SSV Ulm 1846 setzte sich beim Verfolger TG Bad Waldsee mit 3:2 durch.

TG Bad Waldsee – SSV Ulm 2:3 (19:25, 25:20, 23:25, 25:17, 13:15) – Der erste Satz war geprägt von starken Aufschlägen beider Mannschaften. Trotz früher Führung der TG schafften es die Gäste immer wieder, die Bad Waldseer Annahme unter Druck zu setzen. Auch im Angriff zeigten die Ulmer eine starke Leistung, während die TG im Angriff Probleme hatte. Verdient ging der erste Satz an die Gäste.

Nach einem frühen Rückstand im zweiten Satz kämpfte sich die TG mit einem guten Blockspiel zurück ins Spiel, ging zur Mitte des Satzes in Führung und glich zum 1:1 nach Sätzen aus. Dieses Hin und Her auf hohem Niveau setze sich in den folgenden Durchgängen fort. Nun punkteten auch die Mittelblocker der TG, während bei den Ulmern vor allem die Außenangreiferin Schwindt die TG immer wieder vor unlösbare Aufgaben stellte. Fünf Satzbälle wehrten die Gastgeber ab, ehe der Satz doch an Ulm ging. Beim Stand von 17:17 im vierten Satz legte Katja Real eine Aufschlagserie hin, unterstützt von gutem Block- und Abwehrspiel beendeten die Waldseer den Satz mit 25:17. Im Tiebreak lieferten sich die Kontrahenten einen großen Kampf. Die TG wehrte den ersten Matchball noch ab, dann gewann Ulm mit 15:13 und festigte bei einem Spiel mehr die Tabellenführung mit vier Punkten vor den Bad Waldseern.

TG: Weber, Real, Galusic, Wollin, K. Fluhr, Herkommer, Gamrot, L. Fluhr, Reimer, Bosch.