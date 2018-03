Volleyballerinnen sichern sich Platz zwei

Die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee sind in der Landesliga nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Nach den Siegen in Friedrichshafen und gegen Ochsenhausen ist die Vizemeisterschaft perfekt. Damit steht die TG in der Aufstiegsrelegation zur Oberliga.

Landesliga: VfB Friedrichshafen – TG Bad Waldsee 1:3 (28:26, 23:25, 17:25, 21:25); TG Bad Waldsee – SV Ochsenhausen 3:0 (25:9, 25:20, 25:15) – Die Spielerinnen der TG Bad Waldsee bestätigten ihre Form der vergangenen Wochen und kamen wieder zu zwei Siegen in der Landesliga. Vor dem letzten Spieltag ist Platz zwei nun sicher – sollte der SSV Ulm 1846 am letzten Spieltag patzen, sind sogar noch die Meisterschaft und der direkte Aufstieg möglich.

Beim vermeintlich einfacheren Auswärtsspiel in Friedrichshafen war bereits nach wenigen Ballwechseln klar, dass die TG alles aufbieten musste, um gegen den akut abstiegsgefährdeten VfB zu bestehen. Voller Kampfgeist und mit lauter Unterstützung der Fans begannen die Gastgeber stark und machten nahezu keine Fehler. Im Gegensatz dazu hatte Bad Waldsee Probleme, ins Spiel zu finden. Ungewohnt viele Fehler führten dazu, dass Friedrichshafen nach einem abgewehrten Satzball den ersten Durchgang gewann. Nach und nach fand die TG nun besser ins Spiel. Gewohnt stark über die Mitte schafften es die Gäste immer öfter, den VfB unter Druck zu setzen. Knapp, aber verdient ging der zweite Durchgang an Bad Waldsee. Obwohl Friedrichshafen immer wieder spektakuläre Ballwechsel für sich entschied, behielt die TG nun die Oberhand. Nach fast zwei Stunden Spielzeit verwandelten die Waldseerinnen den Matchball zum 3:1-Sieg.

Nur 15 Stunden später traf Bad Waldsee zu Hause auf den direkten Tabellenkonkurrenten SV Ochsenhausen. Diese hatten am Vortag beide Heimspiele verloren – das merkte man im ersten Satz. Weder körperlich noch geistig hatte Ochsenhausen dem Gastgeber etwas entgegenzusetzen. Die TG wiederum spielte befreit auf und punktete ein ums andere Mal mit starken Angriffen und Aufschlägen. Nach einem klaren ersten Satzgewinn dominierten die Waldseerinnen auch den Rest des Spiels. Zwar zeigten die Gäste deutlich mehr Gegenwehr, doch die TG ließ sich davon nicht beeindrucken. Die zahlreichen Zuschauer sahen die stärkste Leistung der Waldseer in dieser Saison. Es zeigte sich auch die starke mannschaftliche Geschlossenheit. Alle Spielerinnen trugen mit ihre Leistung zum Erfolg bei. Verdient gewann die TG mit 3:0 und kann nun nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden. Vielleicht ist auch noch mehr drin. Am Samstag spielen sowohl Bad Waldsee als auch Spitzenreiter Ulm beim TSV Laupheim. Bad Waldsee darf gegen den Gastgeber um 15 Uhr vorlegen, dann müssen die Ulmer nachziehen.