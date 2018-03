Volleyballerinnen der TG behaupten Platz zwei

Einen weiteren erfolgreichen Heimspieltag haben die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee absolviert. Mit zwei 3:0-Siegen bleiben sie auf dem zweiten Platz der Volleyball-Landesliga.

Landesliga: TG Bad Waldsee – TSV Blaustein 3:0 (25:19, 25:11, 26:24); TG Bad Waldsee – TSV Eningen 3:0 (25:15, 25:19, 25:22) – Das Spiel gegen Blaustein war wie so oft in dieser Saison geprägt von starken Aufschlägen und Annahmeproblemen. Immer wieder hatte die TG Mühe, ihre Angreifer in Szene zu setzen, doch auch die Gäste konnten ihr Spiel nicht wie gewollt aufziehen. So blieb der Satz lange ausgeglichen, bis sich die Waldseerinnen mit starken Abwehraktionen absetzten. Im zweiten Durchgang demonstrierte die TG ihre Überlegenheit. Nach einer Aufschlagserie von Katja Fluhr stand es 16:6, diesen Vorsprung brachte Bad Waldsee sicher nach Hause. Im dritten Durchgang sahen die zahlreichen Zuschauer tolle Abwehraktionen und lange Ballwechsel. Den vierten Matchball verwandelte die TG.

Ein Spiel mit tollen, langen Ballwechseln gab es auch in der zweiten Partie. Im ersten Durchgang schaffte es die TG, ihre klare Überlegenheit in Aufschlag und Angriff auszunutzen. Nach einer Aufschlagserie von Anastasia Galusic stand es 12:5, wenig später 25:15. Nach und nach stellte sich die Abwehr der Gäste auf die Angriffe der TG ein und zwang die Gastgeber zu Fehlern. Dennoch holte sich Bad Waldsee auch diesen Durchgang. Im letzten Durchgang merkte man der TG die bisherigen intensiven Sätze an. Immer wieder gab es lange Ballwechsel mit teils über zehn Netzüberquerungen – und einen 25:22-Sieg der Gastgeber.

Frauen-Bezirksliga: TG Bad Waldsee – TG Biberach 3:1 (25:14, 22:25, 25:10, 25:21); TG Bad Waldsee – TV Kressbronn 3:0 (25:12, 25:20, 25:19) – Mit zwei deutlichen Siegen hat sich die zweite Frauenmannschaft der TG Bad Waldsee nun sogar im Vorderfeld der Tabelle platziert. TG: Carla Bubeck, Sybille Bosch, Saskia Czöndör, Stefanie Dewor, Julia Gamrot, Regina Hengge, Cathrin Reimer, Silvana Romer, Sabrina Schwandt, Sara Schwandt, Tabea Wagner.

A-Klasse: SV Hauerz – TG Bad Waldsee III 3:0 (25:16, 25:13, 25:20) – Zwar kassierte die TG III erneut eine klare Niederlage. Doch wie so oft in der bisherigen Saison zeigten die jungen Bad Waldseer Volleyballerinnen stark ersatzgeschwächt beim Tabellenführer eine sehr zufriedenstellende Leistung. Nur selten kam die Annahme nicht sauber ans Netz, die Abwehr der TG wird immer stabiler. An diesem Spieltag ließ lediglich das Aufschlagspiel in den ersten beiden Durchgängen zu wünschen übrig, was allerdings dem geforderten Risiko geschuldet war. Auch im Angriff waren die Bad Waldseer nicht so durchschlagkräftig wie im letzten Spiel, was die Aufstiegsfavoriten Hauerz natürlich nicht unter Druck bringen konnte. Dennoch wurden nun mehr Angriffsvarianten eingespielt, die noch reifen müssen. Beeindruckend war eine Aufholjagd von zehn Punkten im dritten Satz. Auch die Moral der TG-Truppe stimmte. Allerdings stehen die Bad Waldseer bereits als Absteiger fest. TG: Melanie Bucher, Saskia Czöndör, Alina Maier, Sophia Maucher, Linnea Müller, Silvana Schellhorn, Anne Stirner, Jasmin Wachinger.

Männer-Bezirksliga: TG Bad Waldsee II – MTG Wangen 3:0 (25:17, 25:21, 25:20); TG Bad Waldsee II – TSG Eislingen 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 25:23) – Zu zwei sicheren Siegen kam die zweite Männermannschaft der TG Bad Waldsee am Heimspieltag. Die TG II gewann zunächst mit 3:0 gegen die MTG Wangen und im Anschluss mit 3:1 gegen die TSG Eislingen. Damit setzten sich die Bad Waldseer in der Bezirksliga in der vorderen Tabellenhälfte fest.