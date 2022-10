Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee zeigen einen überzeugenden Auftritt

TG: Buschbacher, Bertsch, Thoma, Baer, Bosch, Gebhard, H. Elsässer, Groner, Real, C. Elsässer Graf.

In der Volleyball-Oberliga ist den Spielerinnen der TG Bad Waldsee ein wichtiger und überzeugender Sieg gelungen. Beim TSV G.A. Stuttgart II gewann Bad Waldsee mit 3:1 (25:18, 25:12, 23:25, 25:18). Sämtliche elf Spielerinnen der TG kamen dabei zum Einsatz.

Schnell lagen die Gäste mit 4:0 in Führung, Stuttgart wurde so zur ersten Auszeit gezwungen. Durch starke Aufschläge kämpften sich die Stuttgarterinnen in der Folge heran. Doch dem fulminanten Endspurt der TG hatten die Gastgeberinnen nichts entgegenzusetzen (25:18). Noch dominanter traten die Bad Waldseerinnen im zweiten Satz auf. Eine souveräne Aufschlagserie von Verena Gebhard sorgte für gehöriges Durcheinander beim TSV und ermöglichte der TG hoch effiziente Angriffe (25:12).

Ganz anders verlief der dritte Durchgang. Stuttgart entdeckte seine Aufschlagqualitäten und steigerte sich in Abwehr und Annahme. Bad Waldsee unterliefen nun Annahmefehler, die einen stets ausgeglichenen Verlauf verursachten. Dem zwischenzeitlichen Vorsprung der Stuttgarterinnen bot die TG die Stirn und kämpfte sich wieder zum 23:23 heran. Dabei gab es schöne Blockaktionen der Gäste zu sehen. Mit einem Ass holte sich Stuttgart aber den Satzgewinn – nicht ganz unverdient mit 25:23. Der vierte Satz der interessanten Begegnung sah zunächst einen ausgeglichenen Verlauf, wobei die TG wieder ihre defensive Stärke gefunden hatte. Dann zeigte Stuttgart nach dem kräftezehrenden Spiel deutliche Schwächen in der Annahme und Bad Waldsee holte sich verdient den Gesamtsieg.