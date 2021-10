Volleyballerinnen aus Bad Waldsee mit Arbeitssieg

Das erste Saisonspiel in der Volleyball-Oberliga ist für die TG Bad Waldsee ein hartes Stück Arbeit gewesen. Gegen die TG Nürtingen gewannen die Spielerinnen der TG nach verlorenem erstem Satz mit 3:1 (24:26, 25:15, 25:21, 25:21) und holten sich wichtige drei Punkte.

Bereits zum Auftakt des ersten Satzes erwiesen sich die Waldseerinnen in eigener Halle als konsequente und gute Angreiferinnen. Sowohl im Aufschlagbereich als auch im Angriffsspiel setzte die TG laut Mitteilung die Nürtinger Spielerinnen unter Druck. Jedoch änderte sich dies zur Mitte des Satzes durch eine Aufschlagserie der Gäste. Dies brachte das Konzept der Waldseerinnen beträchtlich durcheinander und führte zum 26:24-Satzgewinn für die TG Nürtingen.

Dies ließen die Kurstädterinnen aber nicht auf sich sitzen und dominierten den zweiten Satz mit mehr Laufarbeit und Blockerfolgen. Die Steigerung im Spiel der Bad Waldseerinnen führte auch zu einem deutlichen 25:15-Satzgewinn.

Schwächen in der Feldabsprache

Im dritten Satz mobilisierten die Nürtinger Spielerinnen nochmals ihre Kräfte. Die TG Bad Waldsee musste sich hier jeden Punkt erkämpfen, ging aber – trotz Schwächen in der Feldabsprache – durch den 25:21-Erfolg mit 2:1 Sätzen in Führung.

Im vierten – und auch letzten Satz des Abends – starteten die Bad Waldseerinnen konzentriert in das Spiel und erarbeiteten sich im Verlauf des Durchgangs einen deutlichen Vorsprung. Diese klare Führung gab die TG gegen Ende des Satzes zwar etwas aus der Hand, am Ende verwandelte Bad Waldsee aber den Matchball zum 25:21.

Der erste Sieg der Bad Waldseerinnen in der Oberliga war ein wichtiger Schritt, um nun weiter in der Liga durchstarten zu können. Das nächste Spiel bestreitet die TG am Sonntag beim TSV Burladingen.