Volleyballer stehen früh ganz oben

Mit dem 3:0 (25:16, 25:23, 25:23) in Konstanz stehen die Volleyballer der TG Bad Waldsee an der Spitze der Regionalliga. Der USC Konstanz schlug sich dabei allerdings viel besser als das Ergebnis besagt. Angetreten ohne ihren etatmäßigen Zuspieler, mussten sie am Ende der Spielkultur und ein wenig auch der Routine der TG Tribut zollen. Ohne Zweifel ist in der dritten Regionalligasaison der Oberschwaben eine gewachsene mentale Sicherheit der Spieler um Simon Scheerer, Pirmin Dewor, Lucas Romer und Co. nicht zu übersehen. Dazu scheinen die Zugänge ihren Platz im Kader zu finden.

Nahezu ohne Informationen über den Aufsteiger vom Bodensee war die TG nach Konstanz gefahren – begleitet nur vom Co-Trainer Peer Auer, da Evi Müllerschön verhindert war. Im Training hatte Auer hauptsächlich Block- und Abwehrverhalten üben lassen. „Manchmal hatte ich leider das Gefühl, es habe nicht allzu viel genützt“, merkte er selbstkritisch an. Der Konstanzer Trainer Uwe Schneider lobte das Aufschlagverhalten der TG und sah darin den Schlüssel zum Erfolg.

Im ersten Satz beherrschte Bad Waldsee den Gegner klar, Konstanz fand in keiner Phase zum eigenen Spiel. Wieder ließen bei Bad Waldsee aber Konzentration und Konsequenz im zweiten und dritten Durchgang nach. Die Konstanzer hatten sich dazu mehr und mehr auf das Spiel der Gäste eingestellt und setzten im Angriff positive Akzente. Dabei spielte der USC seine Stärken über die Außenangreifer aus. Immer wieder gelang es der TG nicht, erfolgreich zu blocken, zu clever schlugen die Konstanzer Außenspieler ihre Bälle in Richtung TG-Feld. Knackpunkt in Durchgang zwei war, als sich der USC mit Macht wehrte und zur Satzmitte auf einen Punkt herankam. Den Gastgebern gelang es danach nicht, ihre Stärken weiter auszuspielen. Immer mehr Fehler schlichen sich ein, sodass die erfahrenen Bad Waldseer den Satz zwar knapp, aber dennoch relativ sicher nach Hause brachten.

Hart umkämpft, durchaus auf Augenhöhe, boten beide Teams im dritten Satz ein ausgeglichenes Spiel bis zum Stand von 20:20. Simon Scheerers Aufschläge schließlich brachten die TG scheinbar uneinholbar mit 24:20 in Front. Doch nun schlichen sich wieder Schludrigkeiten ins TG-Spiel ein, erst der vierte Matchball saß – ein Aufschlag der Konstanzer landete im Netz.

Peer Auer hat seinen Test bestanden und wird seine Erkenntnisse gewonnen haben. Die nächsten beiden Spiele, in Botnang und in Stuttgart, werden bedeutend schwerer.