Volleyballer der TG Bad Waldsee verschaffen sich Luft

Viele Wochen ist es her, dass die Mannschaft von Trainerin Evi Müllerschön ihren Fans so viel Freude wie am Samstagabend bereitet hat. Müllerschön strahlte nach dem Match gegen den TSV Stuttgart über ihr ganzes Gesicht. Sichtlich erleichtert registrierte sie eine starke, vor allem kämpferische Leistung ihres Teams. Das 3:1 (25:22, 15:25, 25:16, 25:19) bedeutet zwar noch keinen Befreiungsschlag – dazu ist die Tabellensituation zu eng – dennoch darf die mentale Wirkung auf die arg verunsicherte Mannschaft nicht hoch genug gewertet werden.

Die Stuttgarter – immerhin Tabellendritter bis zu diesem Zeitpunkt – sind eine Gruppe ausgekochter, hochklassiger Volleyballer, die im Schnitt über 40 Jahre alt sind, keinesfalls jedoch als AH-Team verstanden werden dürfen. Dazu strahlte der TSV zu viel geballte Routine und eine bemerkenswerte Lockerheit aus. Ein solches Bollwerk an Erfahrung bedarf einer klugen Führung und Kampfkraft, um bezwungen zu werden.

Genau das schafften die Bad Waldseer meist überzeugend. Zwei Spieler fielen dabei wie schon des Öfteren mit überdurchschnittlichen Leistungen auf: Zuspieler Simon Scheerer und Kapitän Pirmin Dewor. Scheerer brannte vor allem im dritten Durchgang ein wahres Feuerwerk an Zuspielkunst ab, sei es als Vorbereiter oder trickreicher Vollstrecker. Dewor knüpfte nahtlos an seine sehr gute Angriffsbilanz der vergangenen Spiele an und wurde zum wiederholten Male zum wertvollsten Spieler gewählt. Die anderen Mannschaftsteile zeigten sich im Blockverhalten (Marc Moosherr, Ralf Sauerbrey, Chris Romstedt) stark verbessert und schafften sogar einige schnelle Angriffe über die Mitte. Das Annahme- und Abwehrverhalten der Außenangreifer (Kirill Penner, Andreas Beck, Jakob Büker) und die solide Leistung von Libero Pascal Eisele ergänzten den guten Gesamteindruck der TG. Die Gastgeber traten ganz anders auf als in den Spielen zuvor. Der Wille war klar zu erkennen, um jede Chance zu kämpfen. Dieser Zielstrebigkeit mussten sich die Stuttgarter am Ende beugen – sie anerkannten fair die gute Leistung der Bad Waldseer.

Bis zur Mitte des ersten Satzes sahen die Fans kein Team eindeutig vorne, dann gelang es den Stuttgartern nur noch wenige Male, ihre bis dahin oft gefährlichen Bälle ins TG-Feld zu bringen. Grund dafür waren krachende Blöcke der Gastgeber, die sich den ersten Satz verdient mit 25:22 sicherten.

Im zweiten Durchgang allerdings verfiel die TG in alte Fehler. Kleinere Konzentrationsschwächen schlichen sich ein, was der TSV umgehend spürte und ausnutzte. Mit immer klareren, sauber herausgespielten Angriffen zeigte Stuttgart seine ganze Klasse und gewann Akt zwei hochverdient mit 25:15.

Auf den Rängen fragte man sich bange, ob die Demonstration der Gäste bereits einen entscheidenden Abwärtstrend der TG zur Folge haben würde. Das hatten die Zuschauer schließlich zuletzt häufiger erleben müssen. Müllerschön muss jedoch in der Pause die passenden Worte gefunden haben, denn ihr Team fand den Weg zurück, steigerte sich vor allem im Annahme- und Aufbauverhalten und setzte mit dem deutlichen Satzgewinn (25:16) eine Duftmarke.

Die TG hielt nun ihr starkes Niveau. Nachdem eine kleine Waldseer Schwächephase die Stuttgarter noch einmal bis auf zwei Zähler herangebracht hatte, zogen Dewor, Scheerer und Co. unaufhaltsam davon. Schließlich stand mit 24:14, es gab satte zehn Matchbälle. Noch einmal nahm das Match etwas Spannung auf, weil die Bad Waldseer fünf Matchbälle ungenutzt ließen. Letztendlich gab ein knapper Ball ins Aus, der zum Erstaunen der Stuttgarter vom Schiedsgericht als solcher gewertet wurde, den Ausschlag.

Freudig nahm Müllerschön ihr „Weihnachtsgeschenk“, wie sie es nannte, an. Groß war der Jubel auf den Rängen und bei den Spielern. Was diese drei Punkte wirklich wert sind, wird die Rückrunde aufzeigen.